Odolný Samsung Galaxy Xcover Pro: známe termín prodeje a českou cenu

Společnost Samsung představila novou generaci odolného smartphonu s označením Galaxy XCover Pro. Novinka láká nejen na odolné tělo, kterému nevadí voda, ale i na povedený design a dobrou hardwarovou výbavu. Potěší i přítomnost Androidu 10 na palubě či vyměnitelná baterie.

Samsung Galaxy Xcover Pro je díky certifikaci IP68 je odolný proti vlhkosti a prachu, a také vydrží pád z výšky 1,5 m i bez ochranného pouzdra. Certifikát MIL-STD 810G svědčí rovněž o spolehlivé odolnosti proti extrémním nadmořským výškám, vlhkosti a dalším náročným přírodním podmínkám.

Telefon umožňuje dobíjení přes Pogo konektor i použití dokovacích stanic jiných výrobců, což může dobíjení výrazně urychlit. Díky baterii s kapacitou 4050 mAh by měl v provozu bez problémů vydržet aktivní pracovní den. A pokud budete potřebovat více, baterie je výměnná – stačí si pořídit další do zásoby a střídavě obě dobíjet. Potěší i přítomnost rychlejšího 15W adaptéru v balení.





O zobrazování se stará 6,3″ Full HD+ displej s technologií Wet Touch pro lepší ovládání s mokrými prsty či v rukavicích. Výkon dodává osmijádrový procesor Exynos 9611 s taktem 2 GHz. Tomu sekundují 4 GB operační paměti a 64GB interní úložiště, které lze dále rozšířit až o 512 MB díky slotu na microSD kartu. Nechybí ani slot na druhou nanoSIM kartu. Nezapomnělo se samozřejmě ani na podporu technologie NFC.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Xcover Pro Systém: Android 10 Rozměry: 159,9 x 76,7 x 9,94 mm , Hmotnost: 218 gramů Procesor: Exynos 9611, octa-core 4x 2,0 GHz Cortex-A73, 4x 1,7 GHz Cortex-A53 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,3", Full HD+, 1080 × 2400 px Fotoaparát: , , Přední kamera: 13 Mpx, fixní focus, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4050 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Přední fotoaparát s fixním focusem má rozlišení 13 Mpx a světelnost f/2.0. Umístěný je v malém kruhovém výřezu v levé horní části displeje. Optika na zadní straně nabízí kombinaci klasického 25Mpx snímače (f/1.8) a 8Mpx širokoúhlého (fixní focus, f/2.2).

Snadné přizpůsobení funkcí

Díky dvěma programovatelným tlačítkům si uživatelé mohou nastavení a funkce přístroje do značné míry přizpůsobit vlastním potřebám. Jediným stiskem tlačítka lze tak například spustit skener, zapnout svítilnu či otevřít aplikaci pro správu vztahů se zákazníky.

Galaxy XCover Pro funguje rovněž jako praktická vysílačka – stačí tlačítko stisknout a jste okamžitě v kontaktu s člověkem, jehož potřebujete. Snadno a kdykoli se tak můžete spojit například s centrálou, dispečinkem nebo dalšími členy terénního týmu. Aby byla komunikace ještě snazší, spojila se společnost Samsung s Microsoftem a společně vyvinuly platformu Microsoft Teams, díky níž je využití telefonu jako vysílačky jednoduché a pohodlné.

Spolupracuje s mobilním platebním terminálem

Do výbavy modelu Galaxy XCover Pro patří i mobilní platební terminál Samsung POS tvořící součást pilotního programu Tap to Phone společnosti Visa. Tohle softwarové řešení umožňuje prodejcům udržet přehled o tom, jak jejich zákazníci nejraději platí, a není díky němu nutné investovat do samostatného přístroje se stejným účelem.

Softwarový terminál Tap to Phone využívá transakce typu EMV, data o transakcích jsou v naprostém bezpečí. Platba se uskuteční za pár vteřin, stačí, když zákazníci k Samsungu Galaxy XCover Pro přiloží bezkontaktní kartu, telefon nebo hodinky s platební funkcí.

Samsung s modelem Galaxy XCover Pro cílí na využití v nejrůznějších oborech od maloobchodu a výroby až po zdravotnictví či logistiku.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy XCover Pro bude v České republice dostupný v první polovině února za doporučenou maloobchodní cenu 12 990 Kč včetně DPH.