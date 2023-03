Odešel z Google, teď v Praze programuje vlastní hry a startuje letošní konferenci WebExpo

Filipa Hráčka znají všichni, kdo pracují s open-source softwarem Flutter nebo Dart. V českém i americkém Google strávil celkem 13 let, po rocích přímo v Sillicon Valley se vrátil do Česka. Teď se pod svou značkou Rainded Games věnuje naplno tvorbě her. Jak naprogramovat hru, aby vypadala jako z obrazovky Batmobilu? Ve středu 19. dubna se na konferenci WebExpo podělí o své know-how.

Filip Hráček zůstává i po opuštění Googlu důležitou součástí komunity kolem open-source softwarů Flutter a Dart. Kromě toho má na svědomí řadu vlastních her, webových aplikací a experimentů, např. hru na pomezí literatury, generátor názvů pro start-upy nebo automatický Twitter účet Donalda Trumpa… Filip Hráček zkrátka nezapře své jméno.

Za pozornost však stojí zejména aktuální Hráčkova tvorba. Jeho mobilní RPG Knights of San Francisco probudila před dvěma lety svět mobilního gamingu. Hráček momentálně vyvíjí hru na pomezí roquelike a strategie Giant Robot Game, ve které obří bojový robot zachraňuje lidstvo před jinými obřími roboty.

Původně vystudovaný novinář obohacuje svým přístupem nejen svět počítačových a mobilních her. „Filip Hráček patří mezi multidisciplinární kreativce, kteří svou tvorbou inspirují lidi napříč obory. Takoví lidé jsou obrovským přínosem pro vývoj technologií,“ vyzdvihuje Hráčka Šárka Štrossová, CEO konference WebExpo.

Hráček zahajuje letošní konferenci ve středu 19. dubna v pražském Paláci Lucerna. Ve své přednášce se zaměří na futuristické uživatelské rozhraní, které vídáme ve Hvězdě smrti nebo vychytávkách Jamese Bonda. Hráček se bude zabývat obecnou filozofií designu až po drobné detaily programování.

WebExpo proběhne od středy 19. do pátku 21. dubna v Praze

Největší technologická událost roku slaví letos 15 let své existence. Hlavní přednáškovou část hostí už tradičně Palác Lucerna. Od středy 19. do čtvrtka 20. dubna zde proběhne 57 přednášek ve třech sálech. Součástí jsou i praktické workshopy, setkání s mentory a mastermind diskuze. Mediálním partnerem akce je SMARTmania.cz.

