Od Motola až po Hostivař. DPP hlásí kompletní pokrytí linky A mobilním signálem

Dopravní podnik hlavního města Prahy se dnes pochlubil významným milníkem – prakticky celá linka pražského metra A je pokrytá mobilním signálem. Ve spolupráci s konsorciem mobilních operátorů a společností CETIN se podařilo pokrýt poslední úsek mezi stanicemi Skala a Depo Hostivař.

Od Motola až Hostivař s krátkým výpadkem u Jiřího z Poděbrad

Cestující si na lince A mohou užívat vysokorychlostního internetu LTE nebo 5G, jediné přerušení komunikace je čeká v okolí stanice Jiřího z Poděbrad, která aktuálně prochází modernizací. Jakmile bude dokončena, bude i zde dostupné pokrytí signálem LTE.

Ještě do konce roku by mohlo být mobilním signálem pokryté celé pražské metro. Na lince C zbývá dovést signál do stanic Střížkov, Prosek a Letňany, na lince B pak Rajská zahrada a Černý Most.

DPP se pochlubil, že zajištění pokrytí metra mobilním signálem zajišťuje v přepravní výluce až 70 techniků, rychlost závisí na délce mezistaničního úseku. Tunel obvykle trvá pokrýt 2 měsíce, přivedení signálu do stanice pak vyžaduje minimálně 50 hodin práce. DPP provádí veškeré instalace během pravidelných nočních výluk metra, které trvají přibližně 3 hodiny.