Od low-endu po vyšší střední třídu: Qualcomm odhalil čtyři nové Snapdragony

Společnost Qualcomm v tomto týdnu představila čtyři nové čipsety, které už brzy uvidíme ve smartphonech. Jmenují se Snapdragon 778G+5G, 695 5G, 480+ 5G a 680 4G a jsou učené do telefonů prakticky ve všech cenových patrech. Jaké nabízejí parametry?

Snapdragon 778G+ 5G

První představená novinka navazuje na úspěšný model Snapdragon 778G, oproti němu však dostává vyšší procesorový i grafický výkon, a tím i více výkonu při zpracování dat umělou inteligencí. Můžete se tak těšit na ještě lepší mobilní hraní a lepší výsledky mobilního fotoaparátu. Pochopitelně nechybí ani podpora sítí 5G.

Snapdragon 695 5G

O patro níže leží čipset Snapdragon 695 5G. Ten, jak již z názvu vyplývá, získal navíc podporu sítí 5G, a to jak v pásmech sub-6, tak mmWave. Aby toho nebylo málo, oproti Snapdragonu 690 byl navýšen procesorový i grafický výkon, a to o 15, respektive 30 procent.

Snapdragon 480+ 5G

Základní Snapdragon 480 si našel cestu do více než 85 zařízení, proto jej Qualcomm povýšil do verze Plus. I v tomto případě byl lehce navýšen výkon a posílena umělá inteligence, procesor běží na taktu 2,2 GHz namísto předchozích 2 GHz.

Snapdragon 680 4G

Poslední novinka jako jediná postrádá 5G konektivitu, namísto ní přináší vyšší výkon a vylepšené vlastnosti obrazového procesoru, zejména ve zhoršeném osvětlení.

Srovnání základních parametrů

Jméno Snapdragon 778G+ 5G Snapdragon 695 5G Snapdragon 480+ 5G Snapdragon 680 4G Výrobní proces 6 nm 6 nm 8 nm 6 nm Procesor Kryo 670, 64bit

8 jader, takt až 2,5 GHz Kryo 660, 64bit

8 jader, takt až 2,2 GHz Kryo 460, 64bit

8 jader, takt až 2,2 GHz Kryo 265, 64bit

8 jader, takt až 2,4 GHz Grafika Adreno 652L Adreno 619 Adreno 619 Adreno 610 Nabíjení Quick Charge 4+ Quick Charge 4+ Quick Charge 4+ Quick Charge 3 Displej až Full HD+ při 144 Hz

HDR 10+, HDR10 až Full HD+ při 120 Hz až Full HD+ při 120 Hz až Full HD+ při 90 Hz Kamera až 3x 22 Mpx

až 16+16 Mpx

až 192 MPx až 3x 13 Mpx

až 16+16 Mpx

až 108 MPx až 3x 13 Mpx

až 25+13 Mpx

až 64 MPx až 13+13+5 Mpx

až 2x 16 Mpx

až 64 MPx Modem Snapdragon X53 5G Snapdragon X51 5G Snapdragon X51 5G Snapdragon X11 LTE

Nově představené čipsety bychom měli najít ve smartphonech značek Nokia, Honor, Motorola, Oppo, Vivo a Xiaomi, některé by měly být dostupné ještě do konce letošního roku.