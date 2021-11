Oblíbené produkty Xiaomi nyní nakoupíte výhodněji – Xiaomi Friday je tady!

Další rok, znovu listopad a jak jinak než s dávkou Black Friday slev nyní v podobě Xiaomi Friday. Podívejte se na nejoblíbenější produkty, zjistěte jejich přednosti a na konec se podívejte na souboj rivalů ze stáje POCO!

Nová edice oblíbeného telefonu

Xiaomi 11 Lite 5G NE vyniká především svou nízkou hmotností a líbivými barvami, které potěší primárně ženy. Vyfotíte s ním super selfíčko a baterie vás podrží i při náročném dni neustálého provozu. Třešničkou na dortu je sleva až 2000 Kč a to do 29.11.

Domácí must-have pomocník

Xiaomi Mi Robot Vacum-Mop pečlivě uklidí středně velký byt a zvládne překonat i prahy do výšky 2 cm. Sám to není žádný dlouhán (8,2 cm do výšky), tudíž vysaje a vytře jak pod pohovkou, tak konferenčním stolkem. Do 28.11. na něj navíc ulovíte příjemnou slevu 1800 Kč.

Nadechněte se s Xiaomi

Xiaomi Mi Air Purifier 3C je neméně důležitý pomocník do domácnosti jako třeba vysavač. Ulehčí vám od dokola se usazujícího prachu a pokud vám od března pravidelně teče z nosu, tak by mohl pomoct i jinak. Stejně jako na vysavač, i zde máte možnost do 28.11. nakoupit až o 1000 Kč levněji.

Probouzejte se do světla – i v zimě

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 vám zpříjemní již nepříjemné ranní vstávání do práce. V aplikaci totiž lze nastavit čas, kdy se lampička má zapnout a tím můžete šikovně zkombinovat budík se světlem. Nemusíte tedy vstávat do tmy, ale do příjemného teplého světla spolu s Xiaomi. Do 28.11. ji navíc koupíte až o 1000 Kč levněji.

Dva rivalové ze stáje POCO

Řeč je o modelech POCO F3 a POCO X3 Pro. Proč rivalové? Oba nabízejí 120 Hz frekvenci obrazovky, dlouhou výdrž baterie, a přitom jsou výrazně cenově odlišní. My se jim podívali na zoubek.

Prvně začněme s displejem, POCO F3 má krásný AMOLED displej s rozlišením FHD+, zatímco POCO X3 Pro má standardní IPS panel se stejným rozlišením. POCO F3 dostal novější generaci procesoru Snapdragon 870, který je schopen provádět výpočty až o 32% rychleji než předchozí generace 860. Bohužel za toto vylepšení musel model F3 krutě zaplatit tím, že přišel o 3,5 mm Jack, slot pro SD kartu a notifikační diodu.



Výdrži baterie opět kraluje POCO F3 i přes výrazně nižší kapacitu (4520 vs 5160). Telefon dokáže se 120 Hz displejem, zapnuté poloze a maximálním jasu vydržet až 9,5 h neustálého provozu, kdežto starší bratr POCO X3 Pro „pouhých“ 7,5 h.

Na tyto modely můžete do 29.11. získat slevu až 1000 Kč.