O2 vylepšuje svůj neomezený tarif. Zkrátka nepřijdou ani předplacenkáři

Tuzemský operátor O2 reaguje na aktuální situaci na trhu vylepšením svých aktuálních tarifů. Konkrétně O2 představilo pětici staronových tarifů NEO, které obsahují neomezená data, volání a SMS do všech sítí. Zákazník si mezi nimi může vybrat podle toho, jaká rychlost připojení je pro něj nejvhodnější či kolik volných minut a jaký datový objem využije v zahraničí.

„Všechny naše neomezené tarify jsme výrazně vylepšili a zrychlili. U nejoblíbenějšího tarifu NEO Bronzový jsme čtyřikrát navýšili přenosovou rychlost, tarif NEO Stříbrný pak z 20 Mb/s přechází na rychlost neomezenou a zákazníkům přidáváme 300 minut na volání do zahraničí,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2, a dodává: „Do nabídky jsme také doplnili nový tarif NEO Modrý, který díky neomezeným datům s přenosovou rychlostí 10 Mb/s bohatě pokryje sledování filmů v HD, volání přes videohovory nebo hraní online her.“

Na své si přijdou i zákazníci, kteří často jezdí nebo volají do zahraničí a potřebují být neustále v kontaktu se svým okolím. Do tarifu NEO Zlatý operátor přidává 300 minut na volání z Česka do celého světa a 1 GB dat, které mohou zákazníci využít k datování v zóně Top Svět. Tarif NEO Platinum pak nabídne 1000 volných minut na volání z ČR do zahraničí a 2 GB dat k čerpání v zóně Top Svět.

Od poloviny září O2 významně navyšuje datové objemy ve vylepšených tarifech FREE+ s neomezeným voláním. „Do tarifů, u kterých zákazníci nejčastěji obnovují své datové balíčky, jsme přidali velkou porci dat. Oblíbený tarif FREE+ Bronzový s 10 GB dat vyjde na 699 korun, za FREE+ Stříbrný s 20 GB pak zákazník zaplatí 899 korun. U všech tarifů FREE+ přitom mohou zákazníci využít nejvyšší dostupnou rychlost připojení,“ říká Cieslarová.

S novými tarify začíná O2 také automaticky zpřístupňovat 5G sítě všem paušálním zákazníkům. „U mnoha zahraničních operátorů je běžné, že 5G zpoplatňují. My jsme se rozhodli jít opačnou cestou a přístup k 5G síti nastavujeme všem zákazníkům,“ doplňuje Cieslarová s tím, že pro využívání nejrychlejší sítě stačí mít 5G telefon a pohybovat se v pokrytí sítí páté generace.

Změny se dočkali také majitele předplacených karet

O2 představilo také nové tarify, které v sobě spojují výhody paušálu a volnost předplacené karty. Zákazníkům, kteří potřebují více dat a častěji volají, je přitom určen tarif GO 3 GB, který obsahuje 3 GB dat, 100 minut volání a 25 SMS za 299 Kč měsíčně. Pro zákazníky, kteří více datují, pak O2 připravilo tarif GO 7 GB, který zahrnuje 7 GB dat za 299 Kč. Volné minuty a data je možné čerpat po dobu 30 dní a následně se volné jednotky obnoví dobitím potřebného kreditu z platební karty.

O změnu na některý z nových tarifů mohou zákazníci požádat v kterékoli O2 Prodejně, na zákaznické lince nebo prostřednictvím samoobsluhy Moje O2. Stávající tarify už operátor neplánuje dál nabízet. Převedení na některý z nových tarifů začne postupně nabízet všem zákazníkům. V případě, že nebudou se změnou souhlasit, budou moci smlouvu bez sankce ukončit.