O2 snižuje množství odpadu: zmenšuje držáky SIM karet a vybírá staré telefony

Operátor O2 oznámil dva nové kroky, které mají za cíl zvýšit udržitelnost jeho podnikání. Od nového roku nabízí tzv. HALF SIM karty, které mají poloviční velikost plastového nosiče než původní SIM karty. Díky tomu ušetří O2 dle svých slov ročně tři tuny plastu, tedy téměř 67 tisíc PET lahví.

Zároveň operátor pokračuje v kampani na recyklaci starých nepoužívaných telefonů. V českých domácnostech se podle průzkumu z loňského roku hromadí až milion mobilů, které by mohly být recyklovány a většina materiálů opětovně využita. O2 proto za každé zařízení odevzdané na jedné z jeho poboček věnuje 25 korun na provoz Linky bezpečí. Za loňský rok takto vybral téměř 300 tisíc korun.

„V předchozích letech jsme byli svědky, že pro lidi, ale i větší a menší firmy byla recyklace jedním z prioritních témat. Poslední rok se ale situace díky covid pandemii obrátila zase naruby. A tak například vše, co není obaleno v plastu, je nyní potenciálně nebezpečné,“ vysvětluje Marie Mališková, CSR manažerka O2, a doplňuje: „V O2 jsme ale na životní prostředí nepřestali myslet a i nadále se snažíme recyklovat, s plasty zacházet co nejšetrněji a vymýšlet jejich úsporu. Kromě stále trvající kampaně na recyklaci telefonů jsou to nyní například menší obaly nových SIM karet.“