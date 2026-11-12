O2 jako první zpřístupnilo síť 5G+ po celém Česku. Co přináší a jak ji využít?

- Síť 5G+ operátora O2 pokrývá 99,6 % populace České republiky
- Samostatné 5G jádro má zkrátit odezvu a zlepšit stabilitu připojení
- K připojení je nutné mít kompatibilní telefon, podporovanou SIM či eSIM a zapnuté 5G
Operátor O2 dokončil rozšíření své 5G+ (tzv. 5G Standalone) sítě do všech regionů České republiky, kde je již dnes dostupné původní 5G pokrytí. Technologie 5G+ přináší modernější síťovou architekturu, rychlejší odezvu, vyšší stabilitu a prostor pro další rozvoj digitálních služeb. Na trhu jsou nyní nově dostupné modely telefonů, které 5G+ podporují.
„Zásadní rozdíl oproti dosavadní 5G síti spočívá v její architektuře. Zatímco původní 5G NSA využívá pro řízení služeb také infrastrukturu 4G, technologie 5G Standalone staví na samostatném 5G jádru. Díky tomu může síť efektivněji řídit přenos dat, nabídnout rychlejší odezvu a otevřít cestu k pokročilejším službám, jako jsou privátní mobilní sítě nebo vyhrazení síťové kapacity pro konkrétní využití,“ říká Jan Hruška, technický ředitel O2.
O2 posouvá mobilní technologie do budoucnosti a potvrzuje svou roli technologického lídra. Po loňském představení nového 5G jádra nyní dokončilo rozšíření technologie 5G Standalone, označované jako 5G+, která přináší modernější architekturu mobilní sítě a nové možnosti jejího využití. Technologie nyní pokrývá 99,6 % populace České republiky.
Stabilnější připojení i rychlejší síť
Jaké inovace technologie 5G+ skutečně přináší? Díky modernímu 5G SA jádru dokáže síť reagovat rychleji, nabízí rychlejší odezvu a stabilnější připojení. Zákazníci mohou těžit také z potenciálu pro rychlejší stahování a nahrávání dat, přičemž maximální rychlost může být za vhodných podmínek v řádu jednotek Gb/s. Výhody ocení například hráči online her, uživatelé videohovorů nebo lidé, kteří využívají aplikace náročné na rychlost a spolehlivost připojení.
5G+ přináší i novou technologii pro hlasové hovory, tzv. Voice over New Radio (VoNR), která ve srovnání s VoLTE umožní rychlejší spojení hovoru, a ještě lepší zvukovou kvalitu. Nová architektura zároveň přináší také lepší zabezpečení a otevírá cestu k dalším digitálním službám. Firmám umožní například vytvářet privátní mobilní sítě přizpůsobené jejich potřebám a lépe přidělovat síťové kapacity podle konkrétního způsobu využití. Do budoucna najde 5G+ uplatnění také v chytrých továrnách, průmyslových zařízeních připojených k internetu nebo autonomních systémech, kde je rychlá a spolehlivá komunikace zásadní.
Co potřebujete, abyste mohli využívat 5G+?
Pro využívání výhod technologie 5G+ potřebují zákazníci především kompatibilní telefon, podporovanou SIM kartu a aktivované připojení k 5G v nastavení zařízení. Je zajímavé, že ne každý telefon, který podporuje běžnou 5G síť, dokáže využívat také 5G+. Nabídka podporovaných telefonů je zatím velice omezená, nicméně operátor slibuje, že se postupně bude rozšiřovat. Zajímavé je, že mezi podporovanými modely zatím chybí iPhony od Applu. Ty totiž 5G Standalone umějí už od iPhonu 12, nicméně nad zpřístupněním má vždy poslední slovo operátor samotný, ten ale zároveň musí od giganta z Cupertina získat potřebnou certifikaci. Tu by operátor O2 měl podle našich informací získat v průběhu roku 2027.
Seznam kompatibilních smartphonů s O2 5G+:
- Vivo V40 SE
- Honor Magic 7 Lite
- Vivo V40
- Vivo V40 Lite
- Vivo Y29s
- Vivo X300 Pro
- Nothing Phone (3a) Pro
- Vivo V70
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (2)
- Nothing Phone (2a)
- Honor Magic8 Pro
- Nothing Phone (3)
- Vivo Y31
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- Honor 400 Smart
- Xiaomi Redmi 17
- Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 FE
- Honor 600
- Honor 600 Pro
- Honor Magic 6 Pro
- Honor 400 Pro
- Honor 200 Pro
- Honor Magic 7 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi Redmi Note 17
Dále je potřeba mít SIM kartu s podporou 5G+. Zákazníci si mohou jednoduše ověřit, zda jejich stávající SIM karta technologii podporuje, a to v aplikaci Moje O2 v sekci Moje služby / Nastavení / SIM karta. Pokud potřebují novou, mohou si přímo v aplikaci pořídit eSIM, která 5G+ podporuje. V případě zájmu o klasickou plastovou SIM kartu ji lze vyměnit zdarma v kterékoli O2 prodejně. Všechny nově vydávané plastové SIM karty od O2 jsou již s technologií 5G+ kompatibilní.
Jak ověřit, zda váš mobil a SIM karta podporují 5G+?
Podporu SIM karty lze zkontrolovat v aplikaci Moje O2 v sekci Moje služby / Nastavení / SIM karta. Další možností, jak ověřit kompatibilitu telefonu a SIM karty, je ověření pomocí USSD kódu. Stačí zadat kód *105*# do číselníku telefonu a stisknout zelené tlačítko pro volání. Zákazník následně obdrží krátkou informaci, zda jeho telefon a SIM karta splňují podmínky pro využívání 5G+
Mapa aktuálního pokrytí 5G+
5G+ síť je nově dostupná na celém území České republiky tam, kde je k dispozici 5G síť. Aktuální mapu pokrytí 5G, tzn. i 5G+, naleznete na webu operátora.