Nový Mass Effect nebude! EA zavírá legendární studio Bioware, o práci přijdou stovky lidí

- Společnost Electronic Arts po 30 letech zavírá legendární studio BioWare a ruší chystaný Mass Effect 5
- V rámci širší restrukturalizace má přijít o práci kolem 400 lidí, přímo v BioWare dostalo výpověď 50 vývojářů
- EA se chce soustředit jen na nejvýdělečnější značky – kromě nových sportovních her má být v přípravě i Battlefront 3
Společnost Electronic Arts zavírá legendární studio BioWare, které stojí za známými herními sériemi jako Mass Effect, Dragon Age nebo Baldur’s Gate. O práci přijde 50 zaměstnanců, kteří v posledních letech pracovali na pokračování sci-fi série Mass Effect – ani toho už se ale fanoušci nedočkají, vydavatel se rozhodl chystanou hru zrušit. Ve strukturách EA nadále zůstává několik bývalých členů kanadského studia. V tuto chvíli není jasné, co s nimi bude, avšak nelze vyloučit, že je vydavatel přeřadí na jiné projekty v rámci svého portfolia. Tím však propouštění nekončí. V rámci širší restrukturalizace celé společnosti přijde o práci celkem 400 lidí.
— BioWare (@bioware) October 21, 2026
„BioWare končí a s ním i vývoj dalšího Mass Effectu,“ uvedlo studio v rozlučkovém příspěvku na sociálních sítích, který od svého zveřejnění nasbíral stovky tisíc lajků. „Psát tato slova je pro nás velmi náročné. Nyní se soustředíme na náš neuvěřitelně talentovaný tým, který do vývoje her vždy vkládal celé srdce,“ stojí v prohlášení.
Herní dědictví
Kanadské studio se v 90. letech proslavilo oceňovanými RPG, mezi něž patří například Baldur’s Gate, Neverwinter Nights či Star Wars: Knights of the Old Republic, na něž počátkem 21. století navázalo fantasy sérií Dragon Age a zmíněným Mass Effectem. Díky poutavým příběhům a propracovaným RPG prvkům se kolem her od BioWare vytvořila početná základna fanoušků. „Naše hry zanechaly silný odkaz, protože jste je hráli, diskutovali o nich, zamilovali si jejich postavy a světy. Jménem nás všech v BioWare vám děkujeme, že jste byli tou nejvýznamnější součástí našeho příběhu,“ uvedli tvůrci v závěru emotivního příspěvku.
Řadu fanoušků nicméně smutná zpráva nepřekvapila. Od roku 2017 mělo studio na kontě tři nevydařené tituly po sobě. Mass Effect Andromeda (2017) trápil dlouhý výčet technických nedostatků, žánrová odbočka v podobě střílečky Anthem (2019) dopadla katastrofálně a Dragon Age: The Veilguard (2024) zase schytal ostrou kritiku za zpackaný příběh. Samotní hráči se v diskuzích na internetu shodují, že to byl právě Anthem, po jehož vydání odešla řada veteránů a studio ztratilo svou identitu.
Konec The Sims
Tím však škrty u Electronic Arts nekončí – kromě Mass Effectu se na popravčím špalku ocitla také dosud neoznámená hra ze série The Sims s podtitulem Lotus. Propouštělo se také ve studiu, které vyvíjí hru Skate. Změny uvnitř společnosti přichází jen několik měsíců poté, co ji investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem koupila za 55 milionů dolarů. Peníze si ale půjčila od banky a výsledný dluh přenesla přímo na vydavatelství Electronic Arts, které nyní zavádí úsporná opatření.
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Ve zbývajících studiích EA kromě sportovních titulů, Battlefieldu a Apexu vzniká například pokračování akční série Star Wars: Jedi či příběhová hra s Iron Manem. Oficiálně jsme nyní dozvěděli také o spolupráci studií Respawn a DICE na neoznámeném projektu. Má se jednat o Star Wars: Battlefront 3, shodlo se v uplynulých dnech několik na sobě nezávislých zdrojů, mezi nimi třeba i známý magazín Variety.
Mass Effect Universe
Krátce po zveřejnění informace o uzavření studia se na internetu objevil trailer rozpracované verze pátého Mass Effectu s podtitulem Universe. Za únikem údajně stojí někdo přímo z BioWare. Pravost ukázky posléze potvrdil novinář Jason Schreier z agentury Bloomberg.