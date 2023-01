Nový Humble Bundle láká na obří slevy, nechybí ani Cyberpunk 2077

Humble Bundle si pro hráče přichystal velký zimní výprodej

Slevy trvají až do 7. února a dosahují až 90 procent

V akční nabídce se nachází například Cyberpunk 2077 nebo Return to Monkey Island

Kdo by neměl rád slevové akce. Ačkoli jsou svátky již za námi, Humble Bundle si připravil pro své zákazníky zimní akci. V období od 20. ledna do 7. února lze pořídit celou řadu zajímavých herních titulů za zajímavé slevy, v některých případech až 90%, díky čemuž si můžeme doplnit svou herní knihovnu. Co konkrétně jde výhodně pořídit?

Výrazně zlevněno bylo například oceňované polské RPG Cyberpunk 2077, které lze pořídit za 30 eur (720 Kč s DPH). Lego Star Wars: The Skywalker Saga stojí rovněž 30 eur, Cult of the Lamb pak 17,24 eur (cca 408 Kč s DPH), Return to Monkey Island 18,39 eur (cca 432 Kč s DPH), Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction 20 eur (cca 480 Kč s DPH), Marvel’s Guardians of the Galaxy 24,5 eura (cca 600 Kč s DPH) nebo Final Fantasy VII Remake 45,59 eur (cca 1 080 Kč s DPH).

Všechny výhodné nabídky lze najít na stránkách Humble Bundle. Který titul nejvíce zaujal právě vás? Dejte nám vědět do komentářů.