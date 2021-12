Novoroční lahůdka od Epicu. Stáhněte si zdarma novodobou trilogii Tomb Raider

Herní obchod Epic Games Store pokračuje v rozdávání her, přičemž pro aktuální silvestrovský týden připravil pro hráče skutečnou lahůdku. Až do 6. listopadu příštího roku si můžete stáhnout zdarma novodobou trilogii Tomb Raider pro platformu Windows.

Trilogie Tomb Raider zdarma

Počínaje včerejším dnem najdete v Epic Games Store zdarma tituly Tomb Raider, Rise of the Tom Raider a Shadow of the Tomb Raider. Každá z těchto her obvykle stojí několik stokorun, takže využitím nabídky můžete ušetřit poměrně slušné peníze.

Potěšující je, že nezískáte pouze samotné hry, ale kompletní verze včetně všech doplňků. Jediné, co k získání všech tří her potřebujete, je účet na herním obchodě Epic Games Store.