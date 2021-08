Nové testovací sestavení Windows 11 proměňuje oblíbené systémové aplikace

Microsoft v noci na dnešek vydal nové testovací sestavení Windows 11, nese číselné označení 22000.132 a Insideři si jej mohou stáhnout z kanálů Dev a Beta. Přestože systém by měl být hotov v horizontu několika příštích měsíců, Microsoft do něj na poslední chvíli přidává některé novinky.

Systémové aplikace v novém kabátě

Největší novinkou tohoto sestavení je omlazení systémových aplikací, konkrétně Výstřižků, Kalkulačky, Pošty a Kalendáře.

Ve Windows 10 byla funkce Výstřižky duplikována, a to jak stejnojmennou aplikací, tak systémovou funkcí Výstřižek obrazovky. V „jedenáctkách“ se už budeme setkávat pouze s Výstřižky, kterým dal Microsoft novější podobu a přidal do nich možnost měnit tvar výstřižku (obdélník, volný tvar, celá obrazovka) během jeho tvorby.

Výstřižky lze nově vyvolat klávesovou zkratkou Win + Shift + S a přepnout aplikaci do tmavého rozhraní.

Tmavé rozhraní mimochodem podporuje i aplikace Kalkulačka, která se rovněž dočkala grafického omlazení, zejména zaoblení všech tlačítek. I když aplikace vypadá po funkční stránce stejně jako její předchůdce, ve skutečnosti se jedná o zcela novou aplikaci přepsanou do jazyka C#, aby ji mohlo v rámci GitHubu vylepšovat co nejvíce lidí.

Posledními aplikacemi, které se dočkaly modernějšího kabátku, jsou Pošta a Kalendář, nutno však podotknout, že kromě několika zaoblení mnoho inovací nevidíme.

Součástí tohoto sestavení je také integrovaná aplikace Teams; ta byla dosud dostupná pouze pro Insidery v Dev kanále, nyní se dostala i do betaverze. Microsoft tradičně opravil některé chyby, ovšem seznam těch známých je ještě obludně dlouhý. Do vydání ostré verze tak má Microsoft rozhodně co dělat.