Nová záhada na YouTube: co dokáže tajemné tlačítko, o kterém nikdo nevěděl?

Největší služba pro přehrávání videí na světě testuje novou funkci

Jedná se o tlačítko, které spustí zdánlivě náhodné video Shorts

Google prozatím novinku testuje v rámci úzké skupiny uživatelů

Patrně nenajdete aktivního uživatele internetu, který by alespoň jednou za den nezavítal na největší videoserver na světě, kterým je YouTube. Platforma, která spadá pod Google, si získala doslova celosvětovou popularitu a dnes již tvoří téměř nenahraditelnou součást toho, čemu říkáme internet.

Ačkoli se vzhled a funkčnost služby postupně v čase proměňovala, s ohledem na ostatní služby v rámci portfolia Googlu je až překvapivě rezistentní vůči razantním zásahům. Ostatně proč měnit něco, co dobře funguje. Každé pravidlo má ovšem své výjimky, což v případě YouTube znamená například příchod krátkých videí Shorts v roce 2020.

Co dělá záhadné tlačítko na YouTube?

Ať už patříte mezi příznivce či odpůrce krátkých videí ve stylu Stories, své místo si na platformě získaly a zatím to nevypadá, že by se jich Google hodlal zbavovat, právě naopak. V poslední době se spíše zaměřuje na to, aby je tvůrci používali co nejvíce. Se zvýšením obliby má pomoci i nové záhadné tlačítko, které se postupně některým uživatelům objevuje v rozhraní. Toto tlačítko umí po kliknutí přehrát zdánlivě náhodný klip v rámci Shorts, který by se vám podle mínění algoritmu mohl líbit.

Další funkce tohoto tlačítka pro přehrávání nejsou v současné době známy, ale je pravděpodobné, že bude nabízet obsah na základě historie sledování, odebíraných tvůrců a udělených lajků u videí. Jinými slovy, čím více budete na YouTube aktivní, tím teoreticky lepší a zajímavější obsah vám bude nabízen. Podle tohoto květnového vlákna na Redditu si YouTube už nějakou dobu pohrává se speciálním bannerem uprostřed obrazovky, který plní podobnou funkci. Vyhrazené tlačítko Play umístěné ve spodní části obrazovky je však nepochybně přístupnější.

Takové tlačítko by se vám mohlo hodit, když už jste na YouTube vše zajímavé zhlédnuli, nebo si to alespoň myslíte. Je pravděpodobné, že vývojáři toto tlačítko testují, aby mohlo fungovat společně s výše zmíněným bannerem na obrazovce, nebo místo něj. O této funkci prozatím není známo mnoho dalších informací, protože YouTube její existenci oficiálně nepotvrdil.