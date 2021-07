Nothing Ear 1: sluchátka od spoluzakladatele OnePlus dorazí zanedlouho a potěší cenou

Ještě než začala turbulentní reorganizace firmy OnePlus, opustil ji jeden ze spoluzakladatelů Carl Pei, aby následně založil zcela novou technologickou společnost nazvanou Nothing. Firmě se podařilo získat prostředky na rozvoj, přičemž nejvíce investic přiteklo od společnosti Alphabet. Vedení Nothing část těchto peněz utratilo za nákup firmy Essential Inc. a část vrhlo do vývoje prvního hardwarového produktu, kterým budou bezdrátová sluchátka.

Nothing Ear 1: premiéra na konci tohoto měsíce

Pro udržení pozornosti upouští společnost Nothing drobné dílky skládačky, ze kterých si můžeme začít skládat povědomí o chystaném produktu. Již víme, že sluchátka ponesou název Ear 1 a budou odhalena v rámci slavnostní online akce konané 27. července od 15:00. Co je důležité, v ten samý den mají být sluchátka dostupná v Severní Americe, Evropě, Indii a Velké Británii.

Final Stretch #1 – Transparent Design

Watch this video on YouTube

Nothing Ear 1 mají nabídnout zajímavý mix výbavy a ceny. Jejich výrobce již prozradil, že evropská cena bude stanovena na 99 EUR, což je v přepočtu asi 2 500 korun. Za tyto peníze má člověk dostat neotřelý design (patrně s částečnou průhledností), perfektně vyladění zvuk a podporu aktivního potlačení okolních ruchů, které zajistí trojice odrušovacích mikrofonů s vysokým rozlišením.

Sluchátka mají být pouze první vlaštovkou, společnost Nothing plánuje vytvořit celý ekosystém zařízení, který má klást důraz na souznění mezi produktem a uživatelem