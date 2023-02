Nokia G22 je unikátní smartphone střední třídy. Opravit jej zvládnete z pohodlí domova

Nokia G22 je finská novinka spadající do střední třídy

Parametry příliš nezaujme, zato si ji velmi snadno sami opravíte

Cenu a dostupnost na našem trhu firma teprve upřesní

Společnost HMD Global, výrobce telefonů Nokia, dnes představila tři nové chytré telefony – Nokia G22, Nokia C32 a Nokia C22. Tím nejzajímavějším je bezesporu model G22, který je nejen nejvybavenějším smartphonem z nově představené trojice, ale také se pyšní možností uživatelského servisního zásahu. Co dalšího Nokia G22 může zájemcům nabídnout?

Nokia G22 parametry příliš neoslní

Přední straně vévodí 6,5“ displej s rozlišením HD+ (720 × 1 600 pixelů), 90Hz obnovovací frekvencí, typickým jasem 500 nitů s možností posílení na přímém sluníčku a ochranou Corning Gorilla Glass 3. Pod kapotou se nachází čipset Unisoc T606, 4 GB RAM s možností virtuálního navýšení o 2 GB a 64/128 GB interní paměti typu UFS 2.2 s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 2 TB.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, všechny relevantní geolokační systémy, USB-C s funkcí OTG, 3,5mm audio konektor pro sluchátka, FM rádio, zvuk OZO, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, NFC či odolnost proti vodě a prachu standardu IP52. Bohužel jsme se nedočkali podpory 5G. Baterie dostala kapacitu 5 050 mAh a k ruce jí je 20W rychlé nabíjení standardu PowerDelivery 3.0. Operačním systémem je poté Android 13 s garancí 2 velkých systémových aktualizací, tří let pravidelných bezpečnostních aktualizací i prodloužené tříleté záruky. To vše se vešlo do těla o rozměrech 165 × 76,1 × 8,4 mm a hmotnosti 196 gramů.

Fotovýbava na zadní straně zahrnuje hlavní 50Mpx fotoaparát s automatickým ostřením a clonou f/1.8, který doprovází známá dvojice makro/bokeh, přičemž oba mají rozlišení 2 Mpx. Na přední straně se ještě nachází 8Mpx selfie kamera s fixním ostřením a světelností f/2.0, kterou lze využít také pro odemykání zařízení obličejem.

Opravu telefonu zvládnete sami

Jedním z hlavních taháků je nicméně relativně snadná uživatelská opravitelnost. Zadní kryt, který je vyroben ze 100% recyklovaného plastu, lze totiž odejmout a dostat se do útrob zařízení. V domácích podmínkách si budete moci vyměnit displej, nabíjecí port či baterii, což jsou nejčastější komponenty, které potřebují vyměnit.

Ve spolupráci se společností iFixit by měla být na trhu k dispozici i speciální sada pro opravu, pakliže nedisponujete alespoň základními nástroji. Jak to bude s dostupností náhradních dílů se HMD Global už nepochlubilo, nicméně díky snadné opravitelnosti by měly být náklady na pozáruční servis znatelně nižší.

Cena a dostupnost

Nokia G22 bude k dispozici v barevných variantách Lagoon Blue (modrá) a Meteor Gray (šedá). Dostupnost, paměťové varianty i oficiální ceny na našem trhu budou teprve upřesněny.