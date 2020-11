Nokia 9.3 PureView se odkládá. Letos se jí nedočkáme, příští rok už bude zastaralá

Smartphony značky Nokia nezažívají z hlediska prodejů příznivé období. V nižších cenových patrech bojují s dravou čínskou konkurencí a ani ve vyšších hladinách nepřekypují výraznými konkurenčními výhodami. Samostatnou kapitolou jsou pak vlajkové modely, s nimiž se firma HMD Global vyloženě trápí. A situace se zjevně nelepší.

Poslední vlajkový model Nokia 9 PureView doplatil na dlouhý vývoj nových technologií. Kvůli speciálnímu fotoaparátu dorazil na trh se zpožděním a ještě se ukázalo, že divoká sestava kamer na zadní straně neprodukuje nijak výjimečné snímky. Podobný osud zřejmě čeká i chystanou Nokii 9.3 PureView. Ta měla být původně odhalena na podzim, avšak postupně docházelo k dalším blíže nespecifikovaným problémům, které vyústily k odsunutí premiéry na příští rok.

Some bad news.

The Nokia 9.3 PureView won’t be unveiled this year.

The announcement was postponed to the first half of 2021. The month is still unknown.#exclusive #nokia9 #nokia #nokiamobile #hmd #juhosarvikas #nokia9pureview #2020year pic.twitter.com/cMLPNjtOjV

— Nokia anew 🤍❤️🤍 (@nokia_anew) November 26, 2020