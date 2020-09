Nokia 2.4 láká na dva dny výdrže a dva roky systémových aktualizací

Společnost HMD Global dnes představila smartphone Nokia 2.4, který sedí na samotném dně nabídky finské firmy. Nokia 2.4 bude lákat především na nízkou cenu a na příkladnou softwarovou podporu. Druhou novinkou je o něco lépe vybavený model Nokia 3.4.

Nokia 2.4: dva roky systémových updatů, tři roky záplat

Uznávám, že výše vypsané výhody spolu příliš nekorespondují; kdo si kupuje takto levný telefon, obvykle ani neví, jaký v něm je operační systém, a slovo aktualizace má pro něj spíše negativní konotaci. My ale rozhodně HMD za příslib dvou let systémových aktualizací a tří let bezpečnostních záplat chválíme.

Přes čelní stranu Nokie 2.4 se rozprostírá 6,5″ displej s HD+ rozlišením. Vzhledem k ceně telefonu nelze výrobci nadávat za širokou bradu a již nemoderní kapkovitý výřez pro selfie kameru. Ta má rozlišení 5 megapixelů, hlavní fotoaparát na zadní straně je duální a nabízí konfiguraci 13 (f/2.2) + 2 Mpx. Pod tímto skromným semaforem potěší přítomnost čtečky otisků prstů.

Nokia 2.4 je vůbec telefon plný dvojek. Kromě duální kamery a dvou let systémových updatů také nabízí dvoudenní výdrž, v HMD také symbolicky vsadili na čipset MediaTek Helio P22. Žádný trhač asfaltu tak tento telefon nebude, zvláště pak v nižší paměťové konfiguraci 2/32 GB.

Hardwarové parametry Nokia 2.4 Systém: Android 10 Rozměry: 165,85 x 76,30 x 8,69 mm , Hmotnost: 189 gramů Čipset: MediaTek Helio P22 RAM: 2/3 GB , Interní paměť: 32/64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, f/2.2 Druhý fotoaparát: 2 Mpx, portrétový Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.4, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: Konektor: microUSB Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Existovat bude ještě varianta 3/64 GB, obě dvě bude možné rozšířit paměťovou kartou, aniž by bylo nutné obětovat funkci dual SIM. Zatím ale nevíme, která paměťová verze bude dostupná na českém a slovenském trhu. Akumulátor v těle telefonu disponuje kapacitou 4 500 mAh, o dobíjení se bohužel stará microUSB konektor a slabý adaptér s výkonem 5 Wattů. Zamrzí také absence NFC.

Nokia 2.3 půjde do prodeje v modré, šedé a fialové barvě, do prodeje půjde ještě v tomto měsíci za cenu 119 EUR (asi 3 200 korun).