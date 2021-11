Nissan představil svou vizi budoucnosti a s ní i několik unikátních konceptů

Ani Nissan nechce zůstat pozadu a přišel s vlastní představou elektrické budoucnosti. Za tento ambiciózní projekt chce v následujících pěti letech utratit 17,6 miliardy amerických dolarů. Abychom věřili, že to myslí opravdu vážně, odhalil čtyři koncepty elektrických vozidel, ze kterých bude v budoucnosti vycházet.

Nissan se zavázal, že do roku 2030 představí 23 nových elektrických modelů, z čehož 15 budou čistokrevné elektromobily. Na konci této dekády by zhruba polovina nových vozů pod značkami Nissan a Infiniti měla jezdit na elektřinu. To zas takový závazek není, když uvážíme, že například Volvo chce od roku 2030 prodávat pouze elektromobily.

V rámci baterií chce Nissan zvládnout technologii solid-state, která má celkově zlevnit elektromobily. Nové baterie nabídnou rychlejší nabíjení, budou mít větší kapacitu a vydrží déle. V roce 2024 chce Nissan v Jokohamě otevřít specializovanou továrnu na výrobu těchto článků.

Jak již bylo řečeno, Nissan odhalil také několik konceptů. Model Chill-Out má představovat kompaktní SUV postavené na platformě CMF-EV. Některými prvky připomíná Nissan Ariya a podle obrázku to vypadá, že se jedná o koncept nejvíce se blížící své finální podobě.

Max-Out je studií sportovního vozu. Jedná se o roadster s nízko položeným těžištěm. Důraz bude kladen na rychlost a výkon. Hang-Out nabízí variabilní interiér s otočnými sedačkami, což umožňuje kompletně rovná podlaha interiéru. Stejně jako ostatní koncepty bude ve výbavě technologie e-4ORCE pro pohon všech kol a ProPilot asistent.

Surf-Out je asi nejextravagantnějším kouskem z nové řady konceptů. Uvnitř najdeme minimalistický interiér a zvenčí zaujme unikátním řešením zadních světel. Tento vůz by se ale neměl zahanbit ani v terénu.