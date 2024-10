Nintendo představilo nový hardware. Jde o skvělou vychytávku, Switch 2 to ale není

Budík Alarmo využívá zvuků až z 35 různých her, mezi které patří například Super Mario nebo The Legend of Zelda

Díky pohybovým senzorům se vypne až v moment, kdy uživatel vstane z postele

Alarmo obsahuje i funkce pro sledování spánku a postupem času bude možné stáhnout nové motivy

Nintendo tento týden nečekaně představilo zcela nový produkt, který vybočuje z klasického světa herních konzolí a softwaru. Interaktivní budík s názvem Alarmo je navržen tak, aby probouzení udělal zábavnějším. Budík nabízí širokou škálu zvuků a scén až z 35 různých her, mezi které patří například Super Mario Odyssey nebo The Legend of Zelda. Každé ráno vás tak může probudit jeden ze známých herních zvuků, což by především herní nadšence mohlo do nového dne poslat s dobrou náladou.

Jednou z unikátních funkcí tohoto herního budíku je rozhodně využití senzorů pohybu. Místo klasického tlačítka pro vypnutí se uživatel musí pohybovat v posteli. Budík díky tomu rozpozná, že se člověk pokouší vstát a začne se podle toho chovat. Finálně se však vypne až v moment, kdy skutečně opustí svoji postel celým tělem. Pokud by si chtěl uživatel poležet o něco déle, herní zvuky budou pokračovat a postupně zesilovat, aby dotyčného přiměly vstát.

Sledování spánku

Kromě probouzení nabízí Alarmo i možnost sledování spánku. Díky senzorům pohybu dokáže zaznamenat, jak se uživatel během noci hýbal a uloží tyto údaje do přehledu. Shrnutí spánku si po probuzení lze celý prohlédnout. Nintendo tímto způsobem vytváří propojení mezi herním a reálným světem, aniž by se musela používat nositelná technologie.

Budík pro celodenní využití

Budík však není určen pouze pro ranní buzení. Během dne bude Alarmo přehrávat každou hodinu tematické zvuky podle zvolené hry a večer dokonce nabídne relaxační melodie, které pomohou hladce usnout. Tím Nintendo přetváří běžnou domácí rutinu na něco mnohem hravějšího a zábavnějšího.

Alarmo bude dostupný na začátku roku 2025 s cenovkou zhruba 2 300 korun. Prozatím mají možnost zakoupit tento budík pouze uživatelé Nintendo Switch Online v USA a Kanadě, postupně se však dostupnost bude rozšiřovat globálně. Nintendo tímto krokem oslovuje své věrné fanoušky, kteří si mohou dopřát technologii s motivy svých oblíbených her nejen na obrazovce, ale i v každodenním životě.