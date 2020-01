Nike představil druhou novou generaci chytrých bot, které se sami zavážou

V minulém roce na trh s obuví dorazily revoluční tenisky Nike Adapt BB. Zaujaly především svými technologickými vychytávkami, které nenápadně předpověděly druhé pokračování kultovního filmu Návrat do budoucnosti. U něho se totiž společnost Nike inspirovala a vytvořila tenisky, které se dokáží sami zavázat.

Letošní model futuristických tenisek nese název Nike Adapt BB 2.0 a přinese spoustu zásadních změn. Tkaničky samozřejmě utáhnete za pomoci mobilní aplikace a tentokrát ještě precizněji, než to mu bylo u loňské řady. Boty s telefonem komunikují skrze technologii Bluetooth. Nike tak dotahuje k dokonalosti to, na co u předchůdce nebyl brán takový zřetel. Tím není nic jiného než designové zpracování.





Výrazně lepší design

Nové tenisky vypadají mnohem lépe, a to ve všech směrech. Do pozadí ustupují technologie, které byly u Nike Adapt BB vcelku výrazně na očích. Boty si však zanechávají nádech budoucnosti, jen se tentokrát lépe nasazují, což byl výrazný problém předchozí generace. Samozřejmě jen u toho Nike Adapt BB 2.0 nezůstávají a berou v potaz samotný pocit z nošení. Boty jsou mnohem příjemnější při chůzi a chodidlo není pevně sevřené.

Stejně jako předchůdce, tak i Nike Adapt BB 2.0 se dobíjí na bezdrátové podložce, která během několika hodin poskytne výdrž na celý týden. Do prodeje půjde nová generace futuristických tenisek zhruba v polovině února, a to jako součást kolekce Nike NBA All-Star Weekend. Cena zatím oficiálně stanovena nebyla, ale vzhledem k tomu, že první generace se prodává za necelých 25 tisíc Kč, lze očekávat, že druhá generace nasadí ještě o něco sebevědomější cenu.