Nevíme jak vypadá, ale víme jak zní. Poslechněte si unikátní zvuky černé díry

Jak praví lidová moudrost, ve vesmíru nikdo neuslyší váš křik. Kosmos totiž vyplňuje vakuum, jinak řečeno vzduchoprázdno, ve kterém se nemají zvukové vlny jak šířit. Ne vždy je to ale pravda, neboť různé okolnosti mohou šíření zvuku pomoci. Vědci z americké NASA je poté mohou zachytit, tak jako se jim to podařilo například v případě jupiterova měsíce Ganymedes.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022