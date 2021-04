Neuralink boduje. Muskův implantát naučil opici hrát hru pouze pomocí mysli

Elon Musk v únoru na síti Clubhouse prozradil, že jeho společnost Neuralink instalovala do mozku opice implantát, který jí umožňuje hrát počítačové hry pomocí mysli. Nyní Neuralink zveřejnil video s důkazem.

Monkey MindPong

Opice umí hrát Pong pomocí mysli

Protagonistou videa je devítiletý makak Pager, jehož mozek byl před šesti měsíci „upgradován“ pomocí implantátu, který dovoluje snímat jeho mozkovou aktivitu. Opice se naučila hrát jednoduchou počítačovou hru s pomocí joysticku, přičemž za každý úspěch byla odměněna banánovým smoothie. Během hraní vědci z Neuralinku zaznamenávali neuronovou aktivitu v mozku a v reálném čase ji dekódovali.

Z dekódovaných dat se podařilo najít vztah mezi mozkovou aktivitou a pohybem ruky, tudíž bylo možné joystick odpojit a nechat opici ovládat hru pouze mozkem. Opice sice joystickem pohybovala, ten však ve skutečnosti k ovládání hry nesloužil. Ve finále se vědcům podařilo joystick odbourat úplně; opice hrála hru (byť jinou) čistě pouze pomocí svých myšlenek za soustavného usrkávání smothie.

Tento úspěch je pouze začátkem ve snažení Neuralinku vylepšit touto cestou mozky lidí; Elon Musk doufá, že první pokusy na lidech by mohly začít ještě ke konci letošního roku. Neuralink se chce nejprve zaměřit a lidi s poškozením mozku či jinými postiženími, kteří by díky implantátu mohli ovládat počítače a další zařízení pouze myslí. Poté by však teoreticky mohlo s pomocí implantátů lidské mozky vylepšovat, nebo je dokonce „zálohovat“. To je však zatím vzdálená budoucnost.