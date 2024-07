Netflix zdarma? Streamovací gigant chce v Evropě nabídnout zcela nový tarif

Streamovací gigant Netflix údajně uvažuje o novém typu tarifu, který bude zcela zdarma

Spustit jej chce na vybraných trzích v Evropě a v Asii

Konkrétní jména zemí sice nepadla, tudíž ve hře je i spuštění v Česku

Streamovací platformy jsou aktuálně na vrcholu popularity, přičemž o přízeň, pozornost a hlavně peněženky diváků soupeří celý zástup různých služeb. Těch je podle některých možná už příliš a pokud byste si je všechny chtěli předplatit za plnou cenu, na rodinném rozpočtu to určitě půjde poznat. Není proto divu, že se některé služby snaží hledat způsob, jak si udržet diváky a zároveň přitáhnout i nějaké další. Výjimkou není ani nejpopulárnější streamovací platforma Netflix, která podle serveru Bloomberg experimentuje s novým typem předplatného.

Netflix zdarma se možná objeví i v Česku

To by mělo být kompletně zdarma, byť by diváci museli vytrpět nějakou tu reklamu. K podobnému kroku se uchýlila například služba SkyShowtime, která nabízí dražší variantu předplatného bez reklam a levnější s komerčními sděleními, byť ta jsou omezena hlavně na pořady z produkce streamovací platformy. Přístup ke kompletní knihovně filmů, seriálu a dokumentů od Netflixu zdarma by pro spoustu uživatelů mohl být onen pomyslný jazýček na vahách, zda se na platformu vrátit, či ji poprvé dát šanci.

Poměrně překvapivý je také fakt, že Netflix neplánuje nový typ předplatného testovat v domovských Spojených státech, ale namísto toho jej chce nejprve nasadit v Evropě a Asii. Důvodem má být fakt, že Netflix na domácím trhu téměř dosahuje svého maximálního potenciálu, tudíž nasazení neplaceného tarifu příliš nedává smysl. „Netflix uvažuje o vytvoření bezplatné varianty své streamovací služby na některých trzích, především v Evropě a v Asii, kde by společnost ráda rozšířila svou uživatelskou základnu,“ řekl Bloombergu zdroj obeznámený se situací, který si nepřál být jmenován.

Není to poprvé, kdy se Netflix chystá vyzkoušet tarif zdarma. V letech 2021 až 2023 bezplatnou variantu nabízel v Keni, která sice patří mezi vyspělejší státy afrického kontinentu, nicméně se spuštěním v Evropě či Asii se to příliš srovnat nedá. Co bohužel nevíme je seznam zemí, kde by mělo být předplatné zdarma k dispozici, tudíž je ve hře i Česká republika, potažmo Slovensko. Pokud bychom si měli tipnout, tak na předních místech seznamu bude v Evropě Španělsko, ve kterém Netflix nedávno ztratil řadu zákazníků s příchodem omezení sdílení hesel, naproti tomu v Asii bude chtít Netflix pravděpodobně zabojovat o své postavení v Indii, která nemá takovou kupní sílu, ale počet obyvatel příliš nekoresponduje s podílem 4 procenta. Bližší informace se každopádně snad dozvíme v následujících týdnech.