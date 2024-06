Netflix zařízne podporu těchto Apple TV. Týká se vás to také?

Netflix oznámil, že s posledním červencem ukončí podporu starších Apple TV

Konkrétně se jedná o 2. a 3. generaci z roku 2010, potažmo 2012

Pakliže Netflix na některém z těchto modelů sledujete, budete muset upgradovat na novější

Společnost Apple na trhu aktuálně nabízí již 8. generaci svého set-top boxu pro televizní systém zvaný Apple TV, respektive 3. generaci s podporou 4K rozlišení. A přestože výrobce obecně udržuje starší modely dlouho funkční z hlediska softwarové podpory, to stejné neplatí o vývojářích stěžejních aplikací třetích stran. Jako třeba Netflix.

Netflix končí se starými Apple TV

Netflix, společnost provozující stejnojmennou VOD platformu, oznámila uživatelům, kterých se to týká, že od srpna přestane podporovat některé modely starších set-top boxů Apple TV. Konkrétně jde o ty úplně nejstarší: Apple TV 2. generace z roku 2010 a 3. generace z roku 2012.

Uživatelům, kterých se to týká, Netflix zaslal následující vyrozumění e-mailem: „Tento e-mail jste obdrželi, protože jste v minulosti používali Apple TV (2. generace) a/nebo Apple TV (3. generace) se službou Netflix. Bohužel 31. července 2024 ukončujeme podporu těchto zařízení. Víme, že to může být frustrující, ale děláme to proto, abychom vám zajistili zachování co nejlepšího zážitku ze sledování Netflixu.“

Končí původní 2. i 3. generace

Důvod je nejspíš prozaický. Pro vývojáře bývá většinou velmi složité, finančně i časově nákladné udržovat podporu pro takto stará, prakticky výběhová zařízení. Bohužel není jasné, kolik uživatelů bude touto nepříjemnou novinkou ovlivněno. Nicméně lze počítat, že maximálně nižší jednotky procent, jestli vůbec.

Pokud některou z těchto starších Apple TV stále používáte, připravte se na to, že od 31. července tohoto roku vám Netflix přestane fungovat. Jediným racionálním řešením je pořízení novějšího set-top boxu. A to buď z druhé ruky, anebo rovnou úplně nové generace. Ta aktuální, z roku 2022, je v českých obchodech k dispozici s cenou kolem 4 tisíc korun.