Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (8. 6. 2022)

Peaky Blinders

Datum premiéry 6. řady: 10. 6. 2022

10. 6. 2022 Hrají: Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory, Iddo Goldberg, Annabelle Wallis

Píše se rok 1919 a nechvalně proslulý gang v anglickém Birminghamu vede zločinecký boss Tommy Shelby, který se chce dostat nahoru bez ohledu na okolnosti. Anotace seriálu Peaky Blinders (do češtiny příležitostně překládáno jako Gangy z Birminghamu) uvádí diváky do skvělého seriálu z podsvětí Anglie začátku 20. století, jehož atmosféra by se dala krájet, a to především díky skvělým hereckým výkonům.

Peaky Blinders | Official Season 6 Teaser Trailer | Netflix

Šestá řada Peaky Blinders (ČSFD: 91 %) je poslední zamýšlenou řadou ikonického seriálu, který byste si rozhodně neměli nechat ujít. V zahraničí si poslední řada již odbyla premiéru a soudě dle prvních ohlasů (6. řada na ČSFD: 83 %) se opět jedná o strhující podívanou, kterou zhlédnete na jedno posezení.

Důvěrnost (Intimacy)

Datum premiéry 1. řady: 10. 6. 2022

10. 6. 2022 Hrají: Verónica Echegui, Itziar Ituño, Ana Wagener, Emma Suárez, Patricia López Arnaiz

V politice má před sebou slibnou budoucnost. Když se ale na veřejnost dostane video, které ji zachycuje při erotických hrátkách, může jí to zničit celou kariéru. Anotace španělského seriálu Důvěrnost slibuje hutné politické drama, které se bude dotýkat celé řady tabuizovaných témat a nepříjemných konfrontací s předsudky celé společnosti.

Intimacy | Official Trailer | Netflix

Takzvaně „dostat se do řečí“ může zničit život nejen běžným lidem, ale také politikům. Obzvláště choulostivé se to stává v případě, kdy je terčem pomluv vysoká politička. Těm nemají občané ve zvyku nic odpouštět a zatímco cejch proutníka mužské politiky šlechtí, v případě političek jim podobné označení nejen zničí politickou kariéru, ale většinou také celý život.

Amy Schumer: Upozornění pro rodiče

(Amy Schumer Presents: Parental Advisory)

Datum premiéry: 11. 6. 2022

11. 6. 2022 Účinkují: Amy Schumer, Ron Funches, Jaye McBride

Náročné rodičovské povinnosti, nebo slasti dalšího manželství? Ve speciálu na téma rodiny přivítá Amy Schumerová na jevišti svoje nejoblíbenější komiky. Tak zní anotace stand-up komediální série s názvem Amy Schumer: Upozornění pro rodiče, která slibuje celou řadu třaskavých a nekorektních vtipů, u kterých se budete smíchy popadat za břicho.

Amy Schumerová je známá americká komička, která se nebojí otevřeně vtipkovat o celé řadě tabuizovaných témat v čele s ženskou sexualitou. Zatímco v prudérní americké společnosti vyvolává Schumerová celou řadu bouřlivých reakcí, v tuzemském prostředí mohou její vtipy postrádat patřičný kontext. To ovšem neznamená, že byste se nemohli od plic zasmát – ostatně humor nezná hranice.

Gladbeck: Únos rukojmích (Gladbeck: The Hostage Crisis)

Datum premiéry: 8. 6. 2022

8. 6. 2022 Režie: Volker Heise

Je srpen roku 1988 a dva ozbrojení bankovní lupiči drží německou policii 54 hodin v šachu při dramatu s rukojmími, které skončí přestřelkou. Konečný účet – tři mrtví. Anotace německého dokumentu Gladbeck: Únos rukojmích prezentuje divákům méně známý případ kriminálního činu, který bychom dnes mohli označit jako terorismus.

GLADBECK: THE HOSTAGE CRISIS | Documentary by Volker Heise | Trailer

Pro posedlost teroristickými činy příslušníky arabských komunit mnohdy zapomínáme, že páchání zločinů pro politické účely či ve jménu ideologie má na evropské půdě dlouhou historii a docházelo k němu ještě před masovou imigrací z oblasti Blízkého východu. Kromě notoricky známých útoků skupin jako Frakce Rudé armády, IRA či ETA je evropská historie protkána celou řadou méně známých zločinů, které ovšem mnohdy končily tragicky.