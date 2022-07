Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (6. 7. 2022)

Ta dívka z fotky (Girl in the Picture)

Datum premiéry: 6. 7. 2022

6. 7. 2022 Účinkují: Natalie De Vincentiis, Sarah French, Dana Mackin

U silnice zemře žena a zanechá po sobě syna i údajného manžela. Velká záhada, která vám pořádně pocuchá nervy. Anotace filmu Ta dívka z fotky (v originále Girl in the Picture) slibuje strhující podívanou, kterou budete sledovat se zatajeným dechem od začátku až do konce.

Záhada rozprostírající se na ploše několika dekád je hlavním námětem tohoto dokumentárního snímku, který je proložený hranými pasážemi. Právě fotografie neznámé dívky je hnacím motorem vyšetřování, které se snaží odhalit nejen její identitu, ale také objasnit neznámá fakta o jejím vrahovi.

Nejdelší noc (The Longest Night)

Datum premiéry 1. řady: 8. 7. 2022

8. 7. 2022 Hrají: Alberto Ammann, David Solans, José Luis García Pérez, Luís Callejo, Roman Rymar

Ozbrojenci obklíčí věznici pro duševně choré a chtějí z ní osvobodit sériového vraha Simóna Laga. Nakonec se strhne boj, jaký ani ve snu nečekali. Netradiční kriminální seriál Nejdelší noc se na první pohled neliší od klasické seriálové produkce, avšak zasazení do neobvyklého prostředí s neméně obvyklou zápletkou z něj dělají drama, které budete chtít sledovat až do konce.

Španělská produkce se k tuzemskému divákovi příliš často nedostane, což je o důvod více, proč dát této minisérii šanci. Zpracování fiktivní události jedné noci, kterou režisér Óscar Pedraza natáhnul na šest dílů, má potenciál stát se zdařilou jednohubkou, která vás sice nepřiková k obrazovkám na dlouho, zato si jí bezesporu zapamatujete.

Jak se mění vědomí (How to Change Your Mind)

Datum premiéry: 12. 7. 2022

12. 7. 2022 Účinkují: Michael Pollan

Publicista Michael Pollan zkoumá historii a způsoby užívání LSD, psilocybinu, extáze, mezkalinu a dalších psychedelik. Drogy vždy zahalovala aura tajemna a zakázaného ovoce, avšak málokdo ví, že většina dnešních populárních narkotik vznikala pro medicínské účely a jejich deriváty se stále v moderním lékařství využívají.

Krátká dokumentární série Jak se mění vědomí rozebere dopodrobna účinky známých drog a pokusí se k nim přistoupit bez bázně a hany. Dokument chce nejen popsat účinky jednotlivých psychedelik, ale také je zasadit do historického kontextu a poskytnou na ně zcela jiný pohled, který je běžnému člověku povětšinou vzdálený.

Mořská příšera (The Sea Beast)

Datum premiéry: 8. 7. 2022

8. 7. 2022 Namluvili: Karl Urban, Dan Stevens, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Emily O’Brien

Malá dívka se potají vkrade na loď slavného lovce mořských příšer a oba pak vyrazí na velkolepou plavbu do neprobádaných vod, o které se budou vyprávět legendy. Animovaný film Mořská příšera nespadá do produkce Disney, avšak to mu na atraktivitě rozhodně neubírá. Pakliže vyhledáváte filmy, u kterých se budou bavit děti i dospělí, tento kousek byste si neměli nechat uniknout.

Pod rukama režiséra Chrise Williamse (Velká šestka, Bolt) se i tentokrát rozehraje koncert emocí. Snímek Mořská příšera má potenciál přinést osobitý příběh, jehož cílem není prodat dětem co nejvíce hraček a triček s motivem filmu.