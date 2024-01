Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (24. 1. 2024)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Datum premiéry 1. řady: 24. 1. 2024

Nejlepší ragbyové týmy z celé Evropy si to rozdají o Pohár šesti národů Guinness 2023. Cesta za vytouženou trofejí bude ale trnitá. Dokumentární minisérie Six Nations Rugby: Tělo na tělo se zaměřuje na ikonický turnaj krásné hry jménem rugby. Ačkoli v Česku není tento sport až tak populární, jak by mohl být, nic mu to neubírá na jeho přitažlivosti. Ponořte se do skvěle zpracované minisérie a vychutnejte si tuto hru gentlemanů naplno.

Six Nations a tvůrci hitu Drive to Survive se spojili a pokusili se přiblížit fanouškům šampionát Guinness Six Nations blíže než kdykoli předtím. Six Nations představí divákům vzrušující svět nejstaršího a největšího každoročního mezinárodního ragbyového turnaje a umožní jim nahlédnout do zákulisí, kde nejlepší evropské týmy bojují v největších zápasech ragbyového kalendáře o prestižní trofej.

Vládci vesmíru: Revoluce (Masters of the Universe: Revolution)

Datum premiéry 1. řady: 25. 1. 2024

25. 1. 2024 Namluvili: Mark Hamill, Melissa Benoist, William Shatner, Chris Wood, Diedrich Bader

He-Man s přáteli důrazně odpoví na útok Skeletorových temných sil. Vyhrají ve velkolepé bitvě o srdce celé Eternie moderní technologie, nebo magie? V angličtině animovaný seriál Vládci vesmíru: Revoluce namluvili takové hvězdy, jako jsou Mark Hamill, Melissa Benoist, William Shatner, Keith David či dokonce také Lena Headey.

V seriálu Vládci vesmíru: Revoluce se He-Man a hrdinní bojovníci utkají se silami Skeletora a něčím dosud neznámým. Nově mechanizovaný Skeletor, vyzbrojený silou Motherboardu, útočí na srdce Eternie, zatímco princ Adam se potýká s novou zodpovědností a s tím, co to pro něj jako He-Mana znamená. Adam si musí vybrat mezi žezlem a mečem a životem buď jako král, nebo jako šampion. Mezitím nová kouzelnice Teela hledá v mlhách Darksmoke tajemství hadí magie, aby obnovila magickou říši a pomohla He-Manovi zadržet největší hrozbu, jaké kdy Eternie čelila: návrat despoty Hordaka, nelítostného vůdce říše Hordy.

Griselda

Datum premiéry 1. řady: 25. 1. 2024

25. 1. 2024 Hrají: Sofía Vergara, Martín Fajardo, Gabriel Sloyer, José Zúñiga, Maximiliano Hernández

Fiktivní dramatizace inspirovaná skutečným životem Griseldy Blanco z Medellínu, která to dotáhla až na „kmotru“ miamského drogového impéria. Seriál Griselda je z pera autorů seriálů Narcos a Narcos: Mexiko. V hlavní roli se představí známá herečka ze seriálu Taková normální rodinka, Sofía Vergara.

Griselda je fiktivní dramatizace inspirovaná životem chytré a ambiciózní Griseldy Blanco, která vytvořila jeden z nejmocnějších kartelů v historii. Děj se odehrává v Miami 70. a 80. let minulého století a Blancové smrtící směs netušené dravosti a šarmu jí pomáhá zkušeně se pohybovat mezi obchodem a rodinou, což ji přivedlo k tomu, že se stala všeobecně známou jako „kmotra“.

NASCAR: Na plný plyn (NASCAR: Full Speed)

Datum premiéry 1. řady: 30. 1. 2024

30. 1. 2024 Hrají: Darrell Wallace Jr., Joey Logano

Sportovní dokumentární seriál, ve kterém se jezdci i jejich týmy touží zapsat do dějin a urputně se ženou za titulem ve slavném NASCAR Cupu. Závody ze seriálu NASCAR jsou v našich končinách poměrně velkou exotikou, nicméně pokud jste se vždycky chtěli proniknout to těchto vzrušujících závodů, dokumentární minisérie s názvem NASCAR: Na plný plyn vám v tom pomůže.

Nejnovější sportovní seriál společnosti Netflix sleduje play-off a mistrovský závod série NASCAR Cup v roce 2023 a zblízka pozoruje jezdce, kteří bojují na závodní dráze. V sázce je jeden z nejslavnějších titulů v motoristickém sportu. Seriál nabídne exkluzivní a rozsáhlý přístup k celé řadě jezdců a týmů v čele s Ryanem Blaneym, Williamem Byronem, Rossem Chastainem, Dennym Hamlinem, Bubbou Wallacem, Kylem Larsonem, Christopherem Bellem, Joeym Loganem a Tylerem Reddickem a přiblíží fanouškům zákulisí a zároveň prozkoumá fyzické, psychické a emocionální výzvy spojené s bojem o titul.