Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (23. 11. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada zajímavých filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Wednesday

Datum premiéry: 23. 11. 2022

23. 11. 2022 Hrají: Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Fred Armisen

Chytrá, sarkastická a tak trochu bezcitná? Wednesday Addamsová vyšetřuje sérii vražd a tu a tam se na Akademii Nevermore s někým spřátelí. Udělá si ale i pár nepřátel. Rozkošně temný seriál od tvůrců „Smallville“ v režii Tima Burtona s Jennou Ortegou („Ty“) v hlavní roli.

Wednesday Addams | Official Trailer | Netflix

Wednesday je seriálovým spinoffem známé Addamsovy rodiny. Ze všech jejich členů si právě mladá Wednesday získala srdce nejednoho fanouška a proto není divu, že v novodobé adaptaci si tvůrci vybrali právě ji, aby byla hlavní postavou nového seriálu nesoucí její jméno. Jestli se díky tomuto počinu dočkáme triumfálního návratu podivné rodinky na filmová plátna, to se teprve ještě ukáže.

Trevor Noah: I Wish You Would

Datum premiéry: 22. 11. 2022

22. 11. 2022 Účinkují: Trevor Noah

Komik Trevor Noah, držitel ceny Emmy, rozjímá nad studiem němčiny, pomlouváním mrtvých, chováním postav v hororech a objednáváním indického jídla ve Skotsku. V dynamickém a ostrém stand-upu v Torontu Trevor s lehkostí napodobuje různé přízvuky a lidi a žádné téma mu není cizí.

Trevor Noah: I Wish You Would | Official Trailer | Netflix

Jihoafrický komik Trevor Noah se ve svém nejnovějším stand-upu I Wish You Would opět pokusí rozhýbat bránice nejednoho fanouška dobré komedie. Patrně jeden z nejlepších komiků současnosti se může pochlubit nejen skvělým smyslem pro humor, ale také vlastní talkshow ve Spojených státech a celou řadou skvělých komediálních výstupů, které rovněž stojí za shlédnutí.

Noelin deník (The Noel Diary)

Datum premiéry: 23. 11. 2022

23. 11. 2022 Hrají: Justin Hartley, James Remar, Bonnie Bedelia, Essence Atkins, Barrett Doss

Spisovatel o Vánocích vyklízí rodný dům a seznámí se přitom se ženou, která hledá svoji biologickou matku. Odhalí starý deník dávná tajemství a vnese jim do života lásku? V dojemném vánočním příběhu podle bestselleru od Richarda Paula Evanse hrají Justin Hartley a Barrett Doss.

The Noel Diary | Official Trailer | Netflix

Ani tentokrát nemůže chybět film s vánoční tematikou, nyní s názvem Noelin deník. Na rozdíl od tradičních komedií se Noelin deník snaží vnést na plátno také prvek dramatu, přičemž vše okoření trocha té romantiky. Jestli se stane tento snímek vašim oblíbeným vánočním filmovým „cukrovím“ se nicméně budete muset rozhodnout sami.