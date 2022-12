Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (21. 12. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Emily in Paris

Datum premiéry 3. řady: 21. 12. 2022

21. 12. 2022 Hrají: Lily Collins, Samuel Arnold, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park

Marketingová manažerka Emily Cooper si v Chicagu sbalí kufry a odjede za prací snů do Paříže. V novém životě musí řešit pracovní trable, přátele i lásku. Na Zlatý glóbus nominovaný seriál od Darrena Stara (Sex ve městě), ve kterém si Lily Collins užívá krásy Paříže.

Zaklínač: Pokrevní pouto | Oficiální trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Život ve městě světel není jednoduchý, o čemž se Emily v podání Lily Collins mohla přesvědčit již v předcházejících dvou řadách. Zatímco první řada byla hodnocena veskrze pozitivně (ČSFD: 72 %), druhá seriálu mírně pošramotila reputaci (ČSFD: 64 %). Zvládne ta třetí přesvědčit fanoušky i nové diváky, že by se Emily neměla vrátit do Chicaga?

Zaklínač: Pokrevní pouto (The Witcher: Blood Origin)

Datum premiéry 1. řady: 25. 12. 2022

25. 12. 2022 Hrají: Michelle Yeoh, Lenny Henry, Jacob Collins-Levy, Dylan Moran, Mirren Mack

Do událostí seriálu Zaklínač od Netflixu zbývá ještě víc než tisíc let a sedm vyděděnců ze světa elfů spojí síly, aby vyrazili do boje proti všemocné říši. Akční seriálový prequel od Declana de Barry, ve kterém hrají Sophia Brown, Laurence O’Fuarain a Michelle Yeoh, slibuje dostatek akce i chytrých dialogů, které mají fanoušci nejen knižní předlohy velmi rádi.

The Witcher: Blood Origin | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Zaklínač: Pokrevní pouto přichází v době, kdy druhá série Zaklínače sklidila rozporuplné kritiky, přičemž její návrat ve třetí řadě oslabila absence Henryho Cavilla. Pokrevní pouto se nicméně odehrává v době před konjunkcí sfér, a právě o tomto rozhodujícím okamžiku v dějinách Sapkowského světa seriál pojednává.

Matilda Roalda Dahla: Muzikál (Roald Dahl‘s Matilda The Musical)

Datum premiéry: 25. 12. 2022

25. 12. 2022 Hrají: Emma Thompson, Alisha Weir, Lashana Lynch, Andrea Riseborough, Stephen Graham

Matilda je neobyčejně chytrá holka s divokou fantazií, která se odvážně pokusí změnit svůj osud. A výsledek bude přímo zázračný. Vzrušující muzikálová adaptace klasiky od Roalda Dahla, ve které hrají Emma Thompson, Lashana Lynch a Alisha Weir.

Matilda Roalda Dahla: Muzikál | Oficiální teaser | Netflix

Watch this video on YouTube

Milovníci hudebních filmů nemají v poslední době moc z čeho vybírat, a tak musí vzít za vděk i počinu s názvem Matilda Roalda Dahla: Muzikál. Pokud tento bezmála dvouhodinový muzikál zvládne to nejtěžší, tedy nabídnout kvalitní hudbu, a herecké obsazení nejen v tomto ohledu nezklame, mohlo by být zaděláno na nejlepší počin v tomto žánru nejen letošního roku.