Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (17. 8. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada zajímavých filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Proto existuje tento výběr s tím nejlepším, co stojí za to.

Žár v srdci (High Heat)

Datum premiéry 1. řady: 17. 8. 2022

17. 8. 2022 Hrají: Itatí Cantoral, Eduardo Capetillo, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo, Esmeralda Pimentel

Poncho vyšetřuje vraždu svého bratra a stopy ho zavedou na požární zbrojnici. Rozhodne se proto stát hasičem a najde novou lásku, rodinu i sériového vraha. Mexický seriál Žár v srdci kombinuje pro Evropana exotické místní zasazení s dramatickou zápletkou, která si nezadá s nějakou z produkce starého kontinentu.

V šestidílné sérii pravděpodobně nespatříte žádného evropskému publiku známého herce, avšak co by mohlo nejednoho diváka zaujmout je zasazení do hlavního města Mexika, Mexico City. To je svou rozlehlostí, architektonickými skvosty a bohatou kriminální historií i současností přitažlivé, stejně jako jeho obyvatelé.

Alma (The Girl in the Mirror)

Datum premiéry 1. řady: 19. 8. 2022

19. 8. 2022 Hrají: Marta Belaustegui, Josean Bengoetxea, Nil Cardoner, Elena Irureta, Pol Monen

Alma na rozdíl od většiny spolužáků přežije podivnou nehodu, při které ale ztratí paměť. Snaží se proto odhalit, co se toho dne stalo a co je ona sama vlastně zač. Mysteriózní a až hororové prvky seriálu Alma mohou být pro spoustu diváků dostatečnou záminkou ke sledování, stejně jako neokoukaná hlavní protagonistka Marta Belaustegui.

The Girl in the Mirror | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Hlavní zápletka devítidílného seriálu je sice poměrně tuctová, ale na navození atmosféry a udržení pozornosti diváků by mohla stačit. Jestli se seriál dočká i pokračování a zda autoři nevyčerpají veškerý svůj potenciál hned v úvodu, to ukáže až čas.

Kleo

Datum premiéry 1. řady: 19. 8. 2022

19. 8. 2022 Hrají: Jella Haase, Dimitrij Schaad, Julius Feldmeier, Vincent Redetzki, Marta Sroka

Po pádu Berlínské zdi se bývalá východoněmecká špiónka rozhodne vypátrat ty, kdo ji zradili, odhalit jejich motiv a krutě se jim pomstít. Jestli se to hlavní představitelce seriálu Kleo opravdu povede a jak si poradí se západoněmeckým policistou Svenem, který jí je neustále v patách, to už budete muset zjistit sami.

Kleo | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Kleo se jeví jako poměrně zajímavý seriál, který je tuzemskému publiku blízký především svým zasazením. Období pádu železné opony totiž ovlivnilo také obyvatele v tehdejším Československu a tematika špiónství i zrady nám také není cizí. Nenechte se ovšem zmást – Kleo se neodehrává pouze v anarchistickém Berlíně, ale také na prosluněné Mallorce či chilské poušti Atacama.

He-Man a vládci vesmíru (He-Man and the Masters of the Universe)

Datum premiéry 3. řady: 18. 8. 2022

18. 8. 2022 Namluvili: Yuri Lowenthal, David Kaye, Kimberly Brooks, Grey Griffin, Antony Del Rio

Neohrožený teenager Adam a jeho parta statečných outsiderů objeví legendární moc Grayskullu – a svoje poslání bránit Eternii před děsivým Skeletorem. Seriál He-Man a vládci vesmíru je určen především pro nejmenší diváky, avšak zabavit by mohl také dospělé, kteří se na něj se svými ratolestmi budou dívat, ať už chtějí, či nikoli.

He-Man and the Masters of the Universe Season 3 | Official Trailer | Netflix After School

Watch this video on YouTube

Seriál o hrdinovi zvaném He-Man proslul především v osmdesátých letech, přičemž svou cestu do populární kultury si našel i v dnešní moderní době, především skrze memy se Skeletorem. Třetí řada seriálu se snaží napravit svou pošramocenou pověst a vlažné přijetí jak kritiky, tak samotnými diváky (ČSFD: 54 %). Jestli se jí to podaří, to už je jiná otázka.