Netflix umožní sdílet oblíbené pasáže z filmů a seriálů. Tak jednoduché to nikdy nebylo

Streamovací gigant představil novou funkci Momenty

Díky ní bude snadné sdílet oblíbené části filmů a seriálů s někým jiným

Novinka se aktuálně šíří mezi uživateli iOS, v následujících týdnech dojde na řadu i Android

Sdílet s někým oblíbené momenty z filmů či seriálů je pochopitelně nejlepší naživo, avšak ne vždy to je možné. Následný proces sdílení okamžiku s jinou osobou umí být pořádně problematické – téměř každá streamovací platforma má dnes obsah chráněný DRM, jejímž cílem je zabránit uživatelům v šíření materiálu chráněného autorskými právy. Bohužel to také znamená, že uživatelé nemohou snadno sdílet s ostatními snímky obrazovky konkrétních okamžiků sledovaného filmu či seriálu. Netflix však nyní zavádí novou funkci, která to změní.

Snadné a rychlé sdílení oblíbených momentů

Nová funkce se jmenuje Momenty umožňuje předplatitelům Netflixu uložit si konkrétní scény ze sledovaného filmu, nebo seriálu. Nejenže to uživatelům usnadňuje opětovné zhlédnutí konkrétního okamžiku kdykoli budou chtít, ale zároveň to umožňuje tyto momenty sdílet s někým jiným. Po uložení vybraného momentu aplikace Netflix umožní uživatelům sdílet vlastní snímek obrazovky této scény, například na sociálních sítích. Obrázek obsahuje název seriálu, epizodu a přesný čas, kdy byl tento moment pořízen.

„Ke svým Momentům se můžete kdykoli vrátit na chytrém telefonu, a pokud si epizodu nebo film pustíte znovu, začne se přehrávat přímo od scény, kterou jste si přidali do záložek,“ vysvětluje streamovací platforma ve svém blogovém příspěvku. „Momenty můžete sdílet hned, jak ji vytvoříte, nebo v aplikaci později vybrat scénu a klepnutím ji sdílet na všech svých sociálních sítích,“ dodává společnost.

Během sledování filmu či seriálu na Netflixu stačí klepnout na obrazovku, přičemž přímo v přehrávači se zobrazí možnost Momenty. Aktuálně je tato vychytávka postupně uvloňována pro uživatele aplikace na systému iOS, nicméně v následujících týdnech se začne šířit také na platformě Android. Co na novinku říkáte? Dejte nám vědět v komentářích.