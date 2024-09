Netflix to s hrami myslí vážně, už brzo si zahrajete tyhle megahity

Streamovací platforma Netflix rozšiřuje své portfolio her

Mezi nově oznámenými tituly jsou takové pecky jako Civilization VI nebo Street Fighter IV

Většiny novinek se dočkáme již brzy

Streamovací gigant Netflix má ve svém portfoliu nejen zajímavé filmy, seriály a dokumenty, ale také hry. Ty jsou možná trochu upozaděné a pro řadu lidí na okraji zájmu, nicméně to neznamená, že by to s nimi nemyslel Netflix vážně. Během prezentace Geeked Week 2024 oznámil hned několik nových titulů, které doplní jeho herní nabídku. Tedy, nejsou to úplně nové hry, na druhou stranu se ale jedná o poměrně zvučná jména.

Je libo Civilization VI nebo Street Fighter IV?

Vlajkovými loďmi celého oznámení jsou bezesporu megahity Civilization VI a Street Fighter IV: Champion Edition. První titul patří bezesporu mezi hry, které definují svůj strategický subžánr. Navíc hráči dostanou k dispozici všechna rozšíření, jež jsou součástí platinové edice, tedy kupříkladu další civilizace, jako jsou Poláci, Australané či Peršané, nebo dvě DLC Gathering Storm a Rise and Fall. Street Fighter IV: Champion Edition je naopak klasickou bojovkou, která dominovala především na klasických herních automatech a hráčům nabídne 32 různých postav, jež se v sérii objevily, a také možnost crossplay hraní mezi Androidem a iOS. Kdy konkrétně se titulů na Netflixu dočkáme, bohužel nevíme, ale slovy giganta by měly dorazit brzy.

To ale není zdaleka všechno, co si Netflix pro hráče připravil. Mezi další zajímavé hry patří kupříkladu Don’t Starve Together, Tales of the Shire, Lab Rat, Carmen Sandiego, Monument Valley, Spongebob Bubble Pop F.U.N. nebo Battleship. Právě hry jako Don’t Starve Together nebo Monument Valley patří mezi oceňované nezávislé tituly, které mají pevné místo na mobilních zařízeních. Jak je patrné, Netflix se to s hrami rozhodně nechystá zabalit, právě naopak. Bude zajímavé sledovat, jak moc novinky ovlivní zájem o hraní her skrze platformu streamovacího obra.