Netflix rozšiřuje herní knihovnu. Do konce roku by rád nabídl desítky titulů

Streamovací gigant Netflix pozvolna buduje vlastní herní knihovnu ve snaze nabídnout předplatitelům další obsah nad rámec filmů a seriálů. Společnost se v současnosti zaměřuje výhradně na mobilní tituly, aktuálně jich nabízí rovných osmnáct. Podle informací deníku Washington Post by se však toto číslo mělo výrazně zvýšit ještě do konce letošního roku, a to až na padesát mobilních titulů.

Netflix tak nadále pokračuje v odvážných investicích v oblasti herního průmyslu, a to navzdory nedávnému úbytku předplatitelů. Zároveň jde o jednu z mála streamovacích služeb, která ve větším měřítku investuje do televizních adaptací videoher. Za zmínku stojí například Zaklínač, Cuphead, Castlevania či League of Legends.

Streamovací služba minulý měsíc oznámila spolupráci také s tvůrci oblíbené karetní hry Výbušná koťátka, na jejímž základě v budoucnu vytvoří mobilní hru i animovaný seriál. Podle deníku Washington Post to koresponduje se snahou Netflixu aktivně vyhledávat herní projekty, které navazují na populární televizní zábavu.

Připomeňme, že v uplynulých měsících si Netflix pořídil hned několik herních studií. Nejvýznamnější akvizice se týkaly Night School Studia, tedy tvůrců povedené adventury Oxenfree, či vývojářů říkajících si Next Games, kteří mají za sebou logickou hříčku na motivy seriálu Stranger Things.