Netflix do nabídky přidává první hry, vyzkoušet si je můžete i v Česku

Od zítřejšího dne (3. listopadu) najdete v nabídce Netflixu prvních pět her, které si mohou stávající předplatitelé zahrát buď na mobilních telefonech nebo na tabletech s operačním systémem Android. Mezi tyto hry patří například hry Stranger Things: 1984 nebo Stranger Things 3: The Game. Globálním uvedením her startuje další etapa zábavní služby Netflix. Na novém obsahu bude Netflix dále pracovat, zlepšovat ho a rozvíjet jej.

Nejdřív Android, potom iOS

Na profilu každého předplatitele Netflixu se na zařízeních s Androidem během středy 3. listopadu objeví nová záložka s nabídkou her. Podpora pro iOS bude přidána v dohledné době. Globálně se jich uvádí celkem pět, lokalizované do češtiny budou zatím dvě z nich. Pokud si však uživatel svůj profil nastaví v angličtině, hrát je bude moct všechny, jen bez titulků. Dobrá zpráva je, že tituly budou dostupné i v České republice a na Slovensku. Všechny hry jsou přístupné dětem od 12 let, nebudou tedy součástí dětských profilů.

První hry na Netflixu

Stranger Things: 1984 (dostupné také v češtině)

Stranger Things: The Game (dostupné také v češtině)

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

„Baví nás hry všeho druhu – fyzické (Zem je láva), logické (The Circle) nebo třeba Hra na oliheň. A taky rádi bavíme naše členy. Proto jsme se nemohli dočkat, až světu představíme Hry Netflix. Ode dneška si naši členové ze všech koutů světa můžou zahrát pět mobilních her: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Hra, Shooting Hoops, Card Blast a Teeter Up. Ať už hledáte hru, kterou si zkrátíte dlouhou chvíli, nebo se chcete nechat ještě víc vtáhnout do svého oblíbeného příběhu, v našem herním katalogu bude určitě z čeho vybírat. Hry budeme přidávat postupně, ale chceme, abyste u toho s námi byli od začátku,“ uvádí Mike Verdu, viceprezident pro vývoj her v Netflixu.

Jediné, co potřebujete, je Netflix předplatné – díky němu můžete rovnou zapomenout na reklamy, dodatečné poplatky nebo nákupy v aplikaci. Na mobilních telefonech s Androidem uvidíte herní řádek a záložku, kde se dá stáhnout titul, který si chcete zahrát. Na tabletech s Androidem bude k dispozici herní řádek, případně bude možné titul vybrat podle kategorie z rolovací nabídky.

Členové budou moct hrát na různých mobilních zařízeních pod stejným účtem. A pokud vyčerpáte limit zařízení, služba vám to dá vědět, abyste se mohli odhlásit na těch, která zrovna nepoužíváte, nebo abyste je mohli na dálku deaktivovat přes Netflix.com. Některé mobilní hry budou vyžadovat připojení k internetu, ale jiné půjde hrát offline.