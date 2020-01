Netatmo představilo chytrý klíč a zámek s podporou HomeKitu

Francouzská společnost Netatmo na veletrhu CES v Las Vegas představila nové produkty do chytré domácnosti – bezpečnostní zámek a klíče. Inteligentním zámkem uživatel spravuje a sdílí přístup do svého domova jednoduchým a bezpečným způsobem. Své vstupní dveře zamyká a odemyká zasunutím chytrého klíče do zámku stejně jako v případě normálního klíče, nebo pomocí aplikace Netatmo Security.

V aplikaci je možné nastavit libovolný počet inteligentních klíčů na otevření svého zámku a jediným kliknutím deaktivovat ztracený nebo ukradený inteligentní klíč. Bez ohledu na aktuální polohu lze také hostům poslat pozvání na chytrý zámek a tím jim umožnit přístup do svého bytu.

Snadná správa zámku přímo v telefonu

Uživatel ovládá všechny funkce inteligentního zámku a klíčů přímo z aplikace Netatmo Security. Samozřejmostí je i možnost nastavení přístupu dalším členům rodiny.





Pokud chce uživatel sdílet přístup do svého domova s někým dalším, stačí, aby jim poslal pozvání pomocí své aplikace bez ohledu na to, zda je v práci nebo na dovolené. Není tak nutné nechávat klíče u sousedů nebo pod rohožkou, protože pozvání nahrazuje vstupní klíč. V případě dočasného pronájmu turistům jim ze svého chytrého telefonu poskytne přístup do bytu prostřednictvím pozvání a na konci pronájmu přístup stejným způsobem zruší, aniž by musel být fyzicky přítomen.

Nejvyšší úrovní zabezpečení

Inteligentní zámek Netatmo byl vyvinut tak, aby odolal fyzickým a počítačovým útokům. Má certifikáty A2P*, BZ+ a SKG***, což jsou osvědčení pro nejzabezpečenější zámky v Evropě.

Zámek s telefonem komunikuje prostřednictvím technologie Bluetooth a nepotřebuje připojení k internetu. S chytrými klíči pak „kamarádí“ skrze NFC. Klíče jsou nenapadnutelné a bez možnosti duplikace. V případě ztráty nebo krádeže klíčů zůstává přístup do domova zabezpečený: uživatel je může deaktivovat ze svého chytrého telefonu v reálném čase, jedním kliknutím a bez ohledu na místo, kde se nachází, aniž by musel měnit celý zámek.

Bezpečnost osobních údajů uživatelů je zajištěna tím, že přístupová povolení a identifikační údaje každého klíče jsou uloženy lokálně přímo v zámku, nikoliv v cloudu.

Inteligentní zámek je vybaven pohybovým čidlem, které detekuje vibrace související s případným pokusem o vloupání. Pokud se uživatel nachází v dosahu signálu Bluetooth, má přes aplikaci přístup k historii použití vstupních dveří, a může tak zjistit, zda se někdo nepokusil dveře vypáčit.

Inteligentní Zámek Netatmo se instaluje výměnou za vložku stávajícího zámku. Ve svém domě můžete zámku nainstalovat libovolné množství, nicméně k odemykání vám klidně postačí pouze jeden klič. Za používání zámku výrobce nevyžaduje žádné předplatné ani další poplatky.

Je ale škoda, že z venkovního pohledu zámek nevypadá standardně; kvůli nestandardní vložce pro chytrý klíč bude zřejmě budit pozornost více, než by bylo zdrávo.

Baterie vydrží 2 roky

Chytrý zámek je vybaven bateriemi s s dvouletou výdrží. Jakmile baterie začne slábnout, je uživatel upozorněn zvláštním zvukovým signálem při zamykání nebo odemykání dveří, nebo pomocí oznámení na svém chytrém telefonu (pouze pokud se nachází v dosahu zámku).

Kompatibilita s Apple HomeKit

Inteligentní zámek je kompatibilní se systémem Apple HomeKit. Uživatel tak může zámek propojit dalšími připojenými zařízeními a vytvářet různé kombinace scénářů upravených na míru svých potřeb. Může například rozhodnout, že po otevření dveří se v bytě rozsvítí všechna světla. Jen škoda, že Netamto nemyslelo také na uživatele systému Android a platformy Google Home.





Bylo by skvělé, kdyby výrobce v budoucnu nabídl i bridge, v rámci kterého by zámek mohl s HomeKitem komunikovat bez nutnosti, abyste byli v dosahu se svým telefonem. Informace o dostupnosti a ceně zatím Netatmo nezveřejnilo.