Nestihli jste Datamanii od O2? T-Mobile nabízí vlastní 100GB SIMku za pár babek

T-Mobile na e-shopu nasadil limitovanou 100GB datovou SIMku

Předplacená karta Twist stojí 300 korun a v prodeji je do 30. června

T-Mobile se zjevně inspiroval pro svou letní akci s předplacenou kartou Twist u svého modrého soka O2. Začal totiž nabízet exkluzivní předplacenku se 100GB datovým balíčkem, což je akce nápadně podobná ikonické Datamanii od O2.

T-Mobile dává 100 GB za 300 korun

Pouze na svém e-shopu T-Mobile prodává předplacenou kartu Twist Edice 100 GB dat. Tato SIM karta obsahuje 100GB balíček mobilního internetu, který se automaticky obnovuje každý měsíc. Jedinou podmínkou je, že data lze využít pouze na území České republiky.

U této exkluzivní předplacenky operátor slibuje rychlost 5G, nicméně v podmínkách stojí, že rychlost stahování je maximálně 300 Mb/s a nahrávání maximálně 50 Mb/s. To určitě neodpovídá rychlosti 5G. Doplníme, že jedna SMS s touto kartou stojí 1,90 Kč a jedna minuta volání nemalých 4,50 Kč.

Z hlediska obnovy 100GB balíčku funguje Twist karta velmi podobně jako její konkurence od O2. Zákazník si ji pořídí za 300 Kč a od chvíle, kdy ji aktivuje, mu začne nabíhat měsíční 100GB datový balíček. Ten se po uplynutí 30 dní znovu načte, klient ale proto musí mít kredit alespoň v hodnotě 300 Kč. Zároveň T-Mobile slibuje každé 12. obnovení zdarma – aktivní uživatel tak zaplatí za kartu jen 3 300 Kč ročně.

Pokud se vám stane, že nestihnete kartu včas dobít, aby se 100GB balíček obnovil, nic se neděje. O akci nepřijdete, stačí si kredit znovu doplnit a peníze se vám strhnou. Ale pozor: operátor si vyhrazuje právo na deaktivaci Balíčku, pokud je ve stavu suspendace z důvodu nízkého kredit po dobu déle než 90 dní.

Zároveň je Twist karta limitovaná časově. T-Mobile ji prodává od 1. do 30. června, anebo dokud se nevyprodají zásoby. Pochopitelně se počítá s tím, že ji do nabídky zařadí během roku ještě několikrát. Stejně tak O2 svou 100GB SIMku Datamanii nabízí zhruba dvakrát do roka.