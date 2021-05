Neobvyklý patent Xiaomi: poddisplejová selfie kamerka, kterou lze otočit na záda

V letošním roce se dočkáme několika smartphonů se selfie kamerkou schovanou pod displejem, mezi ně se bude řadit i chystaný ohebný smartphone Samsung Galaxy Z Fold 3. Poddisplejové selfie kamery chce používat i čínské Xiaomi, které dokonce plánuje tuto technologii výrazně zdokonalit.

Hlavní fotoaparát a poddisplejová selfie kamera v jednom?

Podle čerstvé patentové přihlášky Xiaomi přemýšlí o otočené poddisplejové selfie kameře, která by mohla zároveň sloužit jako hlavní fotoaparát. Kamera by byla v základním nastavení namířena dozadu, ovšem v případě potřeby by uvnitř telefonu došlo k jejímu motorickému otočení směrem k uživateli.

Toto řešení by samozřejmě mělo výhody i nevýhody. Xiaomi by ušetřilo jednu čočku fotoaparátu a možná i prostor v telefonu, byť otočný mechanismus patrně nebude úplně titěrný. Protože by se k focení autoportrétů používal hlavní fotoaparát, mohla by být zajištěna jejich vysoká kvalita, i když pravděpodobně bude trochu trpět kvůli překážce v podobě displeje. Otazník také visí nad případnou voděodolností; která se příliš nekamarádí s mechanicky posuvnými komponentami. Pohyblivé součástky navíc mohou být z hlediska dlouhodobé výdrže nejslabšími články celého řešení.

Zatím tedy tento patent bereme pouze jako divoký nápad, ovšem znáte to… jeden řekne, že to technicky není možné, a druhý to udělá.