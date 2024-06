Nenechte si ujít! Tyhle skvělé novinky teď budou válcovat Netflix (5. 6. 2024)

Středa je tady a s ní přichází i náš pravidelný seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme vypíchnout kupříkladu třetí řadu seriálu Sweet Tooth: Chlapec s parožím, druhou řadu dokumentárního seriálu Tour de France: Bez příkras nebo dokumentární minisérii Hitler a nacisté: Zlo na lavici obžalovaných.

Sweet Tooth: Chlapec s parožím (Sweet Tooth)

Datum premiéry 3. řady: 6. 6. 2024

6. 6. 2024 Hrají: Christian Convery, Nonso Anozie, Stefania LaVie Owen, Aliza Vellani, Naledi Murray

Roztomilý kluk, který je napůl člověk a napůl jelen, hledá v postapokalyptickém světě rodinu a domov. A pod ochranou jednoho mrzouta přitom zažije velké dobrodružství. Sweet Tooth: Chlapec s parožím je kritiky uznávaná dystopická pohádka, za kterou Nonso Anozie získal Emmy jako nejlepší herec ve vedlejší roli.

Poté, co Gus, Jepperd, Becky a Wendy porazili generála Abbota v bitvě u Pubbova srubu, vydávají se na cestu na Aljašku, kde hledají Gusovu matku Birdie, která se snaží odhalit záhadný původ smrtelně nebezpečné nemoci. Cestou se k nim připojí doktor Singh, který má možná vlastní nebezpečné přesvědčení o Gusovi a jeho roli při hledání protilátky proti viru. Mezitím se objeví nová hrozba v podobě Helen Zhang, její dcery Rosie a divokých Vlčích chlapců, kteří usilují o znovuzrození lidí a Guse považují za řešení svých plánů.

Tour de France: Bez příkras (Tour de France: Unchained)

Datum premiéry 2. řady: 11. 6. 2024

11. 6. 2024 Účinkují: Alec Newman

Strhující dokumentární seriál, který během nejnáročnějšího cyklistického závodu na světě sleduje několik elitních týmů v boji o vysněné vítězství. Tahle jízda bude bolet! Ponořte se do tajů jednoho z nejznámějších cyklistických závodů v nové řadě dokumentárního seriálu Tour de France: Bez příkras a objevte kouzlo tohoto náročného sportu.

Od jezdců až po ředitele týmů: Tour de France: Bez příkras odhaluje mnohé problémy závodu, který se stal skutečným mezinárodním symbolem a vysílá se ve 190 zemích. Nová sezóna se vydává do zákulisí 21 etap Tour de France a jeho skandálů, podpásovek a touhy po slávě, dramatických pádů a historických milníků. To vše uprostřed odstoupení a touhy po vítězství: dokumentární seriál se opět ponoří do nelítostného boje jezdců o žlutý trikot!

Hitler a nacisté: Zlo na lavici obžalovaných (Hitler and the Nazis: Evil on Trial)

Datum premiéry 1. řady: 5. 6. 2024

5. 6. 2024 Účinkují: Scott Alexander Young

Strhující dokumentární seriál, který mapuje vzestup, vládu a pád Adolfa Hitlera a nacistů od doby před druhou světovou válkou přes holokaust až po Norimberský proces. Pokud vás zajímá vzestup jednoho z nejkrutějších diktátorů všech dob a synonyma zla, rozhodně byste neměli vynechat dokumentární minisérii s názvem Hitler a nacisté: Zlo na lavici obžalovaných, které dává nahlédnout pod pokličku Hitlerovy cesty.

Dokumentů mapující druhou světovou válku a především osobu Adolfa Hitlera je celá řada. Pakliže jich ještě nejste zcela přesycení a toužíte se na známá či neznámá fakta podívat trochu jinou optikou, tato dokumentární minisérie vám může nabídnout, co hledáte. Na ploše šesti dílů se dozvíte všechny důležité milníky Hitlerova života a získáte díky tomu komplexní přehled o tom, co stálo za všemi zrůdnostmi Třetí říše.