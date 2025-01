Nejvyšší tržby i zisk v historii. Microsoftu se v posledním loňském čtvrtletí dařilo

Microsoft oznámil finanční výsledky za poslední kvartál loňského roku

Tahounem tržeb se tradičně staly cloudové a firemní produkty

Prodeje počítačů a Windows stagnují

Microsoft v tomto týdnu ohlásil finanční výsledky za poslední kvartál loňského roku. Redmondským se podařilo meziročně navýšit tržby i zisk na rekordní čísla, avšak Wall Street zřejmě očekával ještě větší skok – cena akcií Microsoftu po oznámení finančních výsledků klesla o víc než 6 procent a snížila tržní kapitalizaci firmy na 3,1 miliardy dolarů.

Počítače a Windows stagnují, daří se hlavně cloudu a službám

V uplynulém kvartálu Microsoft utržil 69,6 miliardy dolarů (asi 1,7 bilionu korun), což je meziroční nárůst o 12 procent. Provozní zisk pak vzrostl o 17 procent na 31,7 miliardy dolarů (asi 767 miliard korun), čistý zisk se zvýšil o 10 procent na 24,1 miliardy dolarů (asi 584 miliard korun).

Microsoft dělí své finanční výsledky do třech segmentů, ze kterých je v posledních letech čím dál více patrný důraz na cloud a firemní produkty. Zatímco ještě před pár lety vykazovaly všechny tři segmenty víceméně stejné tržby, nyní je čím dál více patrný nižší vliv divize More Personal Computing, do které spadají prodeje počítačů, systému Windows a herní svět Xbox.

Tato divize v minulém kvartálu utržila 14,7 miliardy dolarů, což je prakticky stejně jako v minulém roce. V rámci ní se za poslední rok udály následující pohyby:

Tržby z prodeje Windows vzrostly o 4 procenta.

Tržby z prodeje her klesly o 7 procent.

Tržby z hardwaru Xbox klesly o 29 procent.

Tržby z předplatného Xbox Game Pass vzrostly o 2 procenta.

Tržby z vyhledávání a reklamy se zvýšily o 21 procent.

Divize Productivity and Business Processes vygenerovala příjmy ve výši 29,4 miliardy dolarů, což je nárůst o 14 procent. Rostly prakticky všechny dílčí činnosti:

Tržby z komerčních produktů a cloudových služeb Microsoft 365 vzrostly o 16 procent.

Tržby ze spotřebitelských produktů Microsoft 365 se zvýšily o 8 procent.

Tržby z LinkedIn vzrostly o 9 procent.

Tržby z produktů Dynamics a cloudu se zvýšily o 15 procent.

Dařilo se i poslední divizi Intelligent Cloud, která meziročně vygenerovala o 19 procent více.

Ředitel Microsoftu Satya Nadella byl finančními výsledky firmy potěšen a přislíbil inovace napříč celým portfoliem. Rovněž se pochlubil, že podnikání Microsoftu v oblasti umělé inteligence překonalo roční výnosy ve výši 13 miliard dolarů, což je meziročně o 175 procent více.