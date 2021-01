Nejlevnější 5G telefon od Samsungu oficiálně: Galaxy A32 5G bude stát pod osm tisíc

Podpora sítí 5G se postupně dostává i do zařízení střední třídy, zatím však šlo o doménu především čínských značek, jako je Realme nebo Xiaomi. Nyní ale svého zástupce do vod dostupných 5G telefonů vysílá i Samsung. Nově představený model Galaxy A32 5G totiž rychlé internetové připojení nabídne za necelých osm tisíc. Co umí dále?

Novinka bude využívat pro Samsung nepříliš typicky procesor od MediaTeku. Konkrétně půjde o čip Dimensity 720 5G vyráběný 7nm technologií, který nabídne osm jader s frekvencí 2,0 GHz (2x Cortex-A76, 6x Cortex-A55) a grafický akcelerátor Mali-G57 MC3.

Na některých trzích bude procesor doplňovat 6 nebo 8 GB operační paměti, v případě oficiální české distribuce ale půjde o 4 GB. Interní úložiště pak má vždy kapacitu 128 GB a je možné jej dále rozšířit o paměťové karty microSD až do 1 TB.

Co se rozměrů týče, ty budou u Galaxy A32 činit 164.2 x 76.1 x 9.1 mm, ručička váhy se pak zastaví na 205 gramech. Na boku zařízení zaujme čtečka otisků integrovaná do vypínacího tlačítka.

O zobrazení se postará 6,5palcový Infinity-V displej s rozlišením HD+, což znamená nepříliš oslnivou jemnost 270 ppi. Nižší rozlišení může ale v kombinaci s 5000mAh akumulátorem mít pozitivní dopad na výdrž, kterou dále podpoří rychlé 15W nabíjení.

Na zadní straně telefonu najdete celkem čtveřici fotoaparátů. Hlavní z nich disponuje rozlišením 48 Mpx a dále jej doplňuje ultraširoký 8Mpx objektiv a 5Mpx makro snímač. Výčet uzavírá 2Mpx senzor pro práci s hloubkou ostrosti a video telefon dokáže zaznamenat v rozlišení 4K. Nechybí samozřejmě ani přední fotoaparát umístěný v kapkovitém výřezu, který disponuje rozlišením 13 Mpx.

Samsung Galaxy A32 5G dorazí na český trh v polovině února za doporučenou cenu 7 999 Kč. K dispozici bude jedna paměťová varianta (4 GB/128 GB) a čtyři barevná provedení – černá, bílá, fialová a modrá.