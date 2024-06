Nejlepší telefon jen za 5 tisíc. Nadupanou Motorolu teď koupíte nejlevněji v Česku

Nejlepší smartphone do 5 tisíc. To je nyní Motorola Moto G84, jejíž cena extrémně spadla a stává se tak nejvýhodnějším telefonem v této cenové relaci. Nabídne až překvapivě dobrý foťák, slušný výkon i skvělý displej. Za takto nízkou cenu ale bude v nabídce jen do konce týdne.

Nejlepší telefon za 5 tisíc

Mobil Pohotovost extrémně zlevnila trojici oblíbených telefonů Motorola a aktuálně je nabízí za absolutně nejnižší ceny v Česku. Patří mezi ně právě i Moto G84 5G, která za 4 999 Kč (dříve 7 299 Kč) nabízí přímo pohádkové parametry – velký 120Hz OLED displej, slušný 50Mpx opticky stabilizovaný foťák, štědrou 12GB/256GB paměť, voděodolnost a nakonec i 5000mAh baterii s podporou rychlého nabíjení.

A kromě nejnižší ceny získáte na mp.cz k telefonu ještě bonus 500 Kč a taky ten nejlepší dárek – záruku prodlouženou na 3 roky zdarma.

Nejlevnější OLED displej na trhu

Za nejnižší cenu je ovšem i Moto G32 a taky Moto G72, která se tak momentálně pyšní titulem nejlevnějšího smartphonu s P-OLED displejem na trhu. Moto G72 totiž do konce týdne koupíte jen za 3 499 Kč (původně 2 769 Kč) a Moto G32 dokonce za pouhých 2 777 Kč (původně 3 179 Kč). A dokonce i k těmto levným kouskům dostanete u Mobil Pohotovosti prodlouženou záruku na 3 roky zcela zdarma.

