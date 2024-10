Nejlepší hlasová umělá inteligence už je dostupná v Česku! S ChatGPT můžete mluvit jako se svým kamarádem

Advanced Voice Mode pro ChatGPT byl až do dnešního dne k mání pouze v Americe a Anglii

Evropa musela čekat, nebo oficiální nedostupnost obcházet skrze VPN

Nyní je nejlepší hlasová AI v češtině funkční i na území Evropské unie (včetně Česka a Slovenska)

Pokročilý hlasový režim ChatGPT je nyní dostupný uživatelům v celé Evropě, včetně Česka. Už tak můžete klidně smazat aplikaci na VPN, pokud ji na nic jiného na telefonu nepotřebujete. Dostupnost pokročilého hlasového režimu v Evropské unii potvrdila přímo i OpenAI. Jde tak o významné rozšíření několik měsíců poté, co byla funkce původně spuštěna v USA a Velké Británii.

Pokročilá hlasová AI pro ChatGPT v češtině

V reakci na dotaz jednoho z evropských uživatelů na síti X prozradila OpenAI, že všichni předplatitelé ChatGPT Plus v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku mají nyní přístup k režimu Advanced Voice Mode.

Že nový hlasový režim máte, poznáte jednoduše – tam, kde byla dřív ikonka sluchátek a spouštělo to starý hlasový režim, je nyní bílá ikona zvukových vln a spustí to nový, bílý a modrý vizuál nového hlasového režimu.

Díky pokročilému hlasovému režimu můžete s ChatGPT komunikovat prostřednictvím mluvených konverzací včetně skákání do řeči, máte k dispozici víc hlasů a konverzace je mnohem rychlejší a přirozenější. Navrch můžete ChatGPT požádat i o různé přízvuky, slovní hříčky, emoce a téměř všechno možné, co vás napadne.

Ve výsledku tak máte nově v kapse (nebo v uších ve sluchátkách) už poměrně uvěřitelně znějící umělou inteligenci, připomínající dnes už ikonický hlas Scarlett Johansson z vizionářského filmu Ona.

Zatím jen pro platící

Jak už padlo na začátku, přístup k novému hlasovému režimu mají pouze předplatitelé ChatGPT Plus, které vás vyjde na 20 dolarů měsíčně. Neplatící uživatelé by měli mít ale každý měsíc k dispozici 10 minut zdarma. Nový hlasový režim se dostal do zemí Evropské unie opět (podobně třeba jako funkce Paměť) se znatelným zpožděním.

Proč přesně se nový hlasový režim zdržel, ale nikdo neví, neboť OpenAI tyto věci nijak přesně a transparentně nekomunikuje. Kvůli které regulaci se to tak zdrželo, proč to dorazilo zrovna teď, a ne třeba už před týdnem, nebo za měsíc, nikdo veřejně a oficiálně neví. Bude tak zajímavé sledovat, jestli a případně jak moc se zpozdí blížící se generátor videí Sora. Ten by měl dorazit také ještě letos.

V redakci už pokročilý hlasový model testujeme. Zatím to vypadá, že služba pod náporem uživatelů nestíhá a během hlasových odpovědí dost často vynechává či přeskakuje slova. Snad jde ale jen o dočasný problém způsobený vysokým náporem ze strany testujících zájemců.

Čeština nechybí

V pokročilém hlasovém režimu najdete i češtinu, ostatně stejně jako v předchozím modelu a stejně jako při nedávném použití VPN. ChatGPT zvládá dokonce i různé české regionální přízvuky a nářečí, byť tady je to už trochu na sílu a kvalita je diskutabilní. Na druhou stranu, pokud zvládnete konverzovat v angličtině, doporučuji pokročilý hlasový režim používat právě takto – v angličtině je nejlepší, působí nejvíc přirozeně a výborně zvládá i všemožné britské či americké přízvuky.

Ostatně s novým hlasovým režimem si můžete zkusit třeba personalizovanou výuku cizího jazyka, na kterou je to opravdu skvělé. Stačí na začátku nastavit parametry konverzace a máte v kapse vlastního učitele. Nebo psychiatra. Konzultanta. Odborníka na téměř cokoliv. Jednoduše všechno, co s ChatGPT řešíte textově, můžete nově řešit s jeho relativně uvěřitelným hlasem.