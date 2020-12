Nejlepší audio dárky jsou ty od Sony

Vánoce už se blíží, zbývá do nich už pouze 7 dnů. Patříte k lidem, kteří vše řeší na poslední chvíli? Teď máte poslední šanci na objednání zboží z e-shopů tak, aby vám dárky stihli včas doručit. A jaký je ideální dárek pro každého milovníka hudby? No přece kvalitní audio technika.

Bezdrátové špunty na sport i do tramvaje

Bezdrátová sluchátka jsou dnes už standardem. Oblíbenou variantou jsou tzv. „špunty“, které padnou přímo do ucha. Tato sluchátka jsou velmi nenápadná a dobře drží. Dají se tedy využít jak při sportu, tak do města. Oblíbeným modelem jsou Sony WF-1000XM3, která nejen dobře vypadají, ale i skvěle hrají. Vydrží vám hrát i celý den, a to i se zapnutým ANC režimem.

Pro pravé sportovce se hodí model Sony WF-SP800N. Jsou mimořádně konstrukčně odolná, a to i proti vodě. Mají podmanivé silné basy s technologií Extra Bass. Skvěle drží v uchu, mají dotykové ovládání a zvládnou hrát až 18 hodin. Skvělá volba pro každého sportovce!

Nenechte se nikým rušit

Pokud potřebujete sluchátka k práci, a to hlavně do kanceláře nebo na home office, ideální volbou budou Sony WH-CH710N. Ty jsou nejen pohodlná, ale i praktická – v pohodě je sbalíte do každé pracovní tašky. Mají funkci potlačení okolního hluku umělou inteligencí. To znamená, že dokonale filtrují okolní ruchy, které vás ruší v práci. Hluční kolegové nebo výskající děti? Ty si můžete vyškrtnout ze svého harmonogramu.

Mohlo by vás zajímat… Recenze iPhone 12 Pro: jablko, co nespadlo daleko od stromu

Reproduktor pro každého

Tenhle dárek se bude líbit každému! Přenosný reproduktor, který si můžete vzít s sebou do přírody, na grilovačky i na dovolenou. Sony XB-23 je nejen krásně barevný, ale i krásně zní. Vydrží až 12 hodin, a dá se propojit s dalšími reproduktory. Můžete ho vzít třeba i na menší zahradní party.

Celou nabídku kvalitních sluchátek a reproduktorů od Sony naleznete zde.