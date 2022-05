Nebaví vás Chrome? Vybrali jsme nejlepší alternativní prohlížeče webu

Internetový prohlížeč bývá tou nejpoužívanější aplikací nehledě na zařízení

Je doslova vstupní branou do internetu, který všichni každý den používáme

Nejoblíbenějším je Google Chrome, však existuje zástup kvalitních alternativ

Historie internetového prohlížeče jako takového sahá do 90. let minulého století. Jejich snad nejznámějším zástupcem se stal Internet Explorer od Microsoftu, byť jeho pověst není zrovna lichotivá. Aktuálně nejpoužívanějším je Chrome od Googlu – a to jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních. Existuje ale spousta alternativ, které jsou často lepší, zejména v ohledu ochrany soukromí a funkční výbavy.

Tor Browser

Okolo prohlížeče s cibulí ve znaku panuje řada mýtů – bývá totiž používán pro přístup do tzv. dark webu, tedy „temného“, nijak neregulovaného zákoutí internetu. Pravdou však je, že Tor je označován jako zdaleka nejbezpečnější volba. Jeho fanoušci si pochvalují kompletní šifrování, ochranu před sledováním, výbornou práci s cookies a velmi dobré potlačování sběru soukromých dat.

Běžného uživatele pak potěší integrované blokování reklam nebo automatické doplňování přihlašovacích údajů. Výchozím vyhledávačem při prvním spuštění je bojovník za soukromí jménem DuckDuckGo. Tor si můžete stáhnout ve verzi pro Windows, macOS i Linux a také pro Android.

Brave

Brave má velkou výhodu oproti ostatním v tom, že zdaleka nejvíce dbá na bezpečnost uživatele. Nabízí velmi přehledné nastavení zabezpečení a automaticky blokuje rizikové webové stránky i podezřelé stahované soubory. Stejně jako Tor umí odepřít přístup sledovačům, skrýt reklamu i spravovat hesla.

Roli výchozího vyhledávače plní Google, můžete jej však jednoduše změnit. Perfektně spolupracuje i s DuckDuckGo nebo avantgardní Ecosií, která 80 % příjmů z reklamy investuje do obnovy amazonských deštných pralesů. Třešničkou na dortu je, že i přes Brave se připojíte k anonymní sítí Tor pro vstup na dark web. Lze jej provozovat na všech velkých platformách: Windows, macOS, Linux, Android i iOS.

Mozilla Firefox

Zlatý věk Firefoxu již dávno pominul, přesto největší popularizátor pandy červené v kybernetickém světě nadále patří k těm nejoblíbenějším prohlížečům, a to z dobrých důvodů. Má velmi jednoduché rozhraní, srozumitelné nastavení a kvalitní orientaci v cookies. Uživatelům udělá radost i možnost synchronizace záložek či otevřených karet mezi několika zařízeními a samozřejmě také šifrovaná správa přihlašovacích údajů. Pochvalu zaslouží ještě aktivní monitoring úniků dat, který vás upozorní na to, jestli vaše hesla nekolují kdesi po internetu.

Mnohým přijde k duhu i vestavěná VPN služba, kterou lze aktivovat za poplatek 2,99 dolaru měsíčně (asi 85 korun). Škoda jen, že Firefox nedisponuje virovým skenerem a neumí se připojit k síti Tor. Kromě Windows, macOS a Linuxu je k dispozici též aplikace pro iOS i Android.

Bonus – Safari

Všechny tři zmíněné alternativy se vyznačují skvělou kompatibilitou a širokou podporou operačních systémů. Pak tu ale máme ještě Safari, které je úzce spojeno s ekosystémem společnosti Apple. Pokud používáte iPhone, iPad nebo Mac, měli byste o něm vědět. Umí účinně bojovat se sledováním napříč stránkami, volitelně skrývá vaši IP adresu a nabízí i pokročilou ochranu dat. Kromě toho poskytuje – jako již klasicky – správce hesel. Jeho největší výhoda však spočívá ve fundamentálním provázání s produkty „Designed in California“.