Ne všude je Google tak populární. Na východě kraluje Yandex

Prakticky každý z nás jistě zná společnosti Google nebo Seznam. Především pro starší (a to rozhodně nemyslím zle) je Seznam.cz něco jako internet. Minimálně moji prarodiče to tak mají. Mladší generace pak spíše dává přednost americké společnosti. Pokud by byla řeč jen o internetových vyhledávačích, můžete samozřejmě používat i Bing nebo třeba Yahoo.

Avšak internetové vyhledávání, to opravdu není jenom Google, Seznam, Bing nebo Yahoo. Existuje také společnost Yandex. Pokud vám tohle jméno nic neříká, věřte, že by mělo. Alespoň po přečtení tohoto článku byste si to jméno měli zapamatovat. Ostatně webový vyhledávač je pouze začátek…

Začátky

Psal se rok 1997, 23. září, kdy byl představen vyhledávač Yandex, konkrétně na jedné výstavě v Moskvě. Prvních několik let rozhodně nebyla procházka růžovou zahradou. Yandex si musel počkat až do roku 2002, kdy se společnost poprvé dostala do zisku. Za další dva roky však Yandex vyrost o tisíc procent a tak v roce 2005 vkročil na Ukrajinu.

Jednalo se o první krok směrem za hranice. Nejdříve šlo o otevření kanceláří. O dva roky později došlo ke spuštění vyhledávače na tamním trhu a také otevření vývojového centra v Kyjevě. V roce 2008 Yandex spolkl společnost SMILink, která monitorovala mapové podklady. Vznikl tak dostatečně silný základ pro pozdější kroky, které nesouvisejí pouze s navigací.

Od roku 2010 to byla jízda

Prvním z několika nových produktů nového desetiletí se stal Yandex Music. Do jisté míry se jednalo o konkurenci dnes velmi populární aplikace Spotify. Později došlo na kompletní překlad všech služeb do angličtiny, což Yandexu otevřelo dveře k velkému množství uživatelů. A takto bych mohl pokračovat.

Uzavřeme to však tím, že v roce 2012 byl Yandex čtvrtým nejpoužívanějším vyhledávačem na světě. Za den se přes jeho rozhraní uskutečnilo více než 150 milionů vyhledávání.

Yandex není jenom vyhledávač

Kdybych vám napsal, že ruská společnost Yandex má prakticky stejné služby jako Seznam.cz, byla by to do jisté míry pravda, a ačkoli Seznam.cz je velká společnost, Yandex je stále poněkud jiný level. Ostatně obrat české technologické společnosti v roce 2018 byl 4,5 miliardy korun, Yandex se stejný rok dostal na 37,11 miliardy korun.

Yandex má svůj vlastní carsharing. Ten byl v roce 2018 spuštěn v Moskvě. Stejný rok, konkrétně v prosinci, se dočkali také obyvatelé Petrohradu a rok na to v květnu Yandex carsharing spustil také v Kazani.

Na ruském trhu, podobně jako na tom českém, funguje Uber, avšak ruští zákazníci preferují více jiné taxi. Pokud hádáte, že jde o Yandex Taxi, pak máte pravdu. Jedná se o aplikaci, kde můžete volit z pěti různých úrovní. Ty se liší podle ceny a samozřejmě také podle vozidla, které pro vás přijede. Nechybí ani služba, kdy pro vás přijede taxi s řidičem navíc, který pak odveze auto vašeho kamaráda, který neodolal a jeden zlatavý mok si dal s vámi.

Autonomní řízení je i pro Yandex téma

Možná i mnoho technologických nadšenců nemělo tušení, co Yandex vlastně je. Možná do té doby, kdy letošní rok ruská společnost přivezla na CES svá autonomní auta. Jednalo se o Toyoty Prius, které do vínku dostaly autonomní systém od ruské společnosti a na CESu sloužily k přepravě návštěvníků.

Auto řídilo zcela samostatně, jen na místě spolujezdce seděla vyškolená osoba, která měla k dispozici ovladač, jenž ihned odpojil všechny systémy, a auto zastavilo na místě. Na vlastní kůži si to vyzkoušela redaktorka BBC, která o tom následně informovala. Auto měnilo jízdní pruhy, projíždělo rušné křižovatky a dosáhlo i rychlosti až 70 km/h.

Yandex 1-hour autonomous drive in Ann Arbor, Michigan

Watch this video on YouTube

V lednu letošního roku flotila autonomních vozidel najela 2,4 milionu kilometrů. Mnohem známější Waymo, které patří pod křídla Googlu, urazilo se svojí flotilou již 10 milionů kilometrů.

Waze na ruský způsob?

V repertoáru této společnosti nechybí ani vlastní navigace. Ta je velmi podobná aplikaci Waze. Jakmile narazíte na nějakou dopravní nehodu, policejní radar nebo práci na silnici, můžete onu událost do aplikace „nahlásit“. Tato funkce byla nesmírně populární, avšak od nedávna nevystupujete anonymně, ale pro nahlášení musíte zadat svůj mail, jméno a příjmení.

Ačkoli si s velkou pravděpodobností můžete vymyslet nějaké fiktivní, spolupráce uživatelů rapidně klesla. Vítejte v Rusku.

Tak trochu YouTube v azbuce

Ne, u Waze na ruský způsob rozhodně nekončíme. Yandex je obrovská společnost, která sice není ve světě tak rozšířená jako Google, ale stále dokáže zasáhnout obrovský trh. Sáhnout tedy můžete i po videoobsahu, který Yandex samozřejmě nabízí. Za předplatné se pak dostanete i k různým filmům a seriálům.

Dáme jídlo?

Služby, které vám přivezou jídlo skoro až do vašeho obýváku, jsem nesmírně populární. S aktuálním stavem kolem nemoci COVID-19 dvakrát tak. Jen v Praze jich máme několik a jednu takovou službu má samozřejmě i Yandex.

A co dále?

Mimo další věci, jako je mailová schránka, překladač, cloudové úložiště či kalendář, má Yandex také svoji kreditní kartu, která funguje podobně jako Twisto. Jen s tím rozdílem, že na kartu si peníze nejdříve musíte poslat.

K dispozici jsou jak virtuální, tak fyzické platební karty. Vybrat si můžete i to, zda preferujete Visa kartu či MasterCard. V určitých obchodech pak můžete dostávat cashback, ale také uplatňovat různé slevové akce.

Zmínit ještě mohu také Yandex Radio nebo Yandex obrázky, což vám asi nemusím dlouze představovat.

Celý svět není jen o Googlu, Yandex je důkazem

I já jsem uživatelem mnoha služeb od Googlu, avšak Google není všechno. Právě trhy, jako je Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Uzbekistán a Turecko, daleko více sázejí na veškeré služby od Yandexu. Osobně mohu i potvrdit, že taková navigace od amerického giganta na mnoha místech nefungovala tak dobře jako od ruské konkurence.

Why Is Google Struggling In Russia? Yandex

Watch this video on YouTube

Pozice Googlu je prakticky neotřesitelná, ale je dobré vědět, že služby od něj ani zdaleka nejsou tak populární všude ve světě, jak bychom si my v České republice mohli myslet.