Návrat plastových brček? Unikátní bioplast se rozkládá rychleji než papír

Každý rok končí v oceánech miliony tun plastů, které se nerozkládají

Vědci hledají materiály, které by se v mořské vodě rozkládaly rychleji a jedním z nich je CDA pěna

Tato pěna se rozkládá dokonce rychleji než papír, považovaný za šetrný materiál, 70 % své hmotnosti ztratí za 36 týdnů

Každý rok končí v oceánech miliony tun plastů, které se jen velmi pomalu rozkládají a přispívají k vážným environmentálním problémům. Vědci se proto snaží najít materiály, které by se v mořském prostředí rozkládaly rychleji než běžné plasty a tím pomáhaly omezit množství dlouhodobého odpadu. Nový objev týmu výzkumníků z Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) přináší naději – objevení bioplastu, který se v moři rozkládá mnohem rychleji než tradiční plasty.

Výzkumníci se zaměřili na látku zvanou cellulose diacetate (CDA), která se vyrábí z celulózy, tedy přírodní složky rostlinných buněčných stěn, zejména bavlny a dřevní buničiny. CDA se používá v různých výrobcích už více než sto let – najdeme ji například v cigaretových filtrech, slunečních brýlích nebo fotografickém filmu. Tato všestranná látka je jednou z mála bioplastů, které jsou zároveň odolné a schopné rozkladu v přírodě.

Podle výzkumů WHOI je CDA nejrychleji degradující plast v mořské vodě ve srovnání s jinými bioplasty. A co víc, tým výzkumníků objevil způsob, jak tento proces dále urychlit. Pomocí tzv. „foamingu“ – procesu, který zvyšuje poréznost materiálu – je možné urychlit rozklad CDA až 15krát oproti jeho pevné formě. CDA ve formě pěny se dokonce rozkládá rychleji než papír, který je považován za jeden z nejšetrnějších materiálů k životnímu prostředí.

Rychlý rozklad CDA pěny, jak to funguje?

Výzkum zahrnoval 36týdenní test, při němž byla pěna z CDA ponořena do průtokových nádrží naplněných mořskou vodou. Výsledky ukázaly, že pěna ztratila 65–70 % své původní hmotnosti, což svědčí o velmi rychlém rozkladu. Naproti tomu polystyren, který se běžně používá například na jednorázové kelímky nebo přepravky na potraviny, se během stejného období vůbec nerozložil.

Celý proces je způsoben především tím, že při „foamingu“ dochází k vytvoření drobných pórů, které umožňují vodě a mikroorganismům snáze pronikat do struktury materiálu. To výrazně zvyšuje rychlost, s jakou může docházet k chemickému a biologickému rozkladu materiálu.

Jedním z klíčových cílů výzkumu je nalezení ekologických alternativ k jednorázovým plastům, které často končí v přírodě. CDA pěna by mohla postupně nahradit problematické materiály, jako je například styrofoam, který se nerozkládá ani na pevnině, ani ve vodě. Společnost Eastman, která vyrábí bioplasty, již dokonce uvedla na trh biologicky rozložitelný tác z CDA pěny, který je určen jako alternativa ke klasickým polystyrenovým táckům na maso.

Reálný test v kontrolovaném prostředí, jak si vedla brčka z CDA?

Navíc, letos WHOI publikoval výsledky na rozklad různých druhů brček vyrobených z různých materiálů, včetně CDA, polyhydroxyalkanoátů (PHA), kyseliny polymléčné (PLA), polypropylenu (PP) a papíru. Výzkum ukázal, že brčka z PLA a PP se téměř nerozložila, zatímco ostatní materiály degradovaly až o 50 %. Brčka z CDA pěny se však rozložila o 190 % rychleji než jejich pevné verze, což znovu potvrdilo velký potenciál tohoto materiálu.

Možnost, že CDA pěna se rozkládá dokonce rychleji než papír, by mohla změnit způsob, jakým přistupujeme k balení, výrobě i každodenním produktům. S dalšími výzkumy by CDA pěna a podobné bioplasty mohly nahradit škodlivé plasty v široké škále aplikací, což by vedlo nejen k snížení plastového odpadu, ale i k ochraně našich oceánů a přírodních zdrojů pro budoucí generace.