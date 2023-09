Návrat do herní historie! Trilogie Tomb Raider vyjde ve vylepšené verzi

Původní trilogie slavné herní značky Tomb Raider se dočká remasterovaných verzí s vylepšenou grafikou

Tomb Raider I-III Remastered vychází už 14. února 2024, a to pro Xbox, PlayStation, Nintendo Switch i PC

Pokud si odmyslíme mobilní hru Tomb Raider Reloaded ze začátku letošního roku, vyjde nám, že fanoušci čekají na nové dobrodružství britské archeoložky Lary Croft už pátým rokem. V kancelářích studia Crystal Dynamics sice oficiálně vzniká další díl – o vydavatelská práva se ostatně před časem přihlásila společnost Amazon. Pramálo to ale mění na skutečnosti, že zatím poslední hra s názvem Shadow of the Tomb Raider dorazila na pulty obchodů v roce 2018. Dlouhé čekání si však budete moci ukrátit zkraje příštího roku, neboť se chystá remaster původní trilogie, která vycházela ve druhé polovině devadesátých let. Tomu říkáme ideální kratochvíle pro dlouholeté fanoušky i hráče, kteří by se rádi vrátili ke kořenům série.

Návrat do 90. let

K překvapivému oznámení došlo v rámci včerejší prezentace Nintendo Direct, avšak vylepšená kolekce dorazí kromě konzole Switch také na PlayStation, Xbox i PC. Projekt vzniká ve studiu Aspyr Media (ve spolupráci s Crystal Dynamics), které má bohaté zkušenosti zejména s konverzemi her pro mobilní platformy či MacOS. Hráči se mohou těšit na vylepšené verze prvních tří her včetně rozšíření a tajných úrovní. Konkrétně půjde o:

Tomb Raider I (1996) + The Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II (1998) + The Gold Mask Expansion

Tomb Raider III (1999) + The Lost Artifact Expansion

Vývojáři z Aspyru slibují pečlivou předělávku vizuální stránky celé trilogie, a to včetně nového modelu Lary Croft. Pokud však prahnete po autentickém zážitku jako z devadesátek, máme pro vás dobrou zprávu – hry totiž bude možné kdykoliv přepnout do původní grafiky s nízkým počtem polygonů. Zda změn dozná také – z dnešního pohledu již překonané – ovládání, v tuto chvíli není jasné.

Tomb Raider I-III Remastered dorazí 14. února 2024 pro PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 a PS5.