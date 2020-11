Nástupce Samsungu Galaxy Z Flip bude mít záměrně opožděnou premiéru. Jaký je důvod?

Očekávali jste, že lednový Samsung Unpacked Event přinese nejen vlajkové modely řady Galaxy S21, ale také pokračovatele ohebného véčka Galaxy Z Flip? V tom případě vás musíme zklamat. Původní záměr byl prý stejně jako loni odhalit obě rodiny telefonů současně, nakonec však padlo rozhodnutí premiéru véčkového telefonu odložit. Jaký je důvod?

Veškerá sláva připadne Galaxy S21

I když by se dalo očekávat, že má Samsung problémy s vývojem nebo produkcí, není tomu tak. Důvod je čistě marketingový – Samsung nechce, aby se jeho vlajková řada Galaxy S21 dělila o slávu s jiným modelem, který by mohl narušovat její prodeje. Z tohoto důvodu představí nová generace Galaxy Z Flip později, údajně však stále v prvním kvartále příštího roku, pravděpodobně v březnu.

Podle nejnovějších indicií spolehlivého informátora Ice Universe by měla chystaná novinka nést jméno Galaxy Z Flip 3; Samsung tak patrně přeskočí dvojku, která bude patrně symbolicky přisuzována „letnímu“ Galaxy Z Flipu s podporou sítí 5G. Galaxy Z Flip 3 má být levnější než jeho předchůdci, přitom má nabídnout několik vylepšení, zejména v oblasti displeje – použitý má být 120Hz panel s tenčími okolními rámečky.

Na lednovém Unpacked Eventu se kromě trojice smartphonů máme dočkat ještě jedné novinky, a to bezdrátových sluchátek Galaxy Buds Beyond. Ta by se prý dokonce mohla dostat i do základního balení modelové řady Galaxy S21.