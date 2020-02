Nástupce Lumií? Tento telefon s ARMovými Windows má podporovat Android aplikace

Poměrně neznámá značka Emperion začala v září loňského roku lákat na chystaný smartphone nazvaný Nebulus, který se má lišit od současné produkce tím, že jej bude pohánět systém od Microsoftu. První rendery naznačovaly přítomnost dnes už mrtvých mobilních Windows, pozdější tweety upřesnily, že telefon budou pohánět klasická Windows pro ARMové procesory. Tím ovšem tento příběh nekončí.

We're proud to announce:

After a lengthy development, the #Nebulus has joined the #Windows10 #ARM future!

(We did say big things had happened! 😏)#smartphone #Windows #Convergence #ByeAppGap #freedom pic.twitter.com/Y7BYE90mkI

— ΞMPERION (@EmperionUK) February 17, 2020