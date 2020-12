NAS od Synology poskytne důstojnou alternativu Fotkám Google

Pokud používáte aplikaci Google Fotky pro bezplatnou zálohu svých fotografií, určitě vás neminula přibližně dva týdny stará zpráva, v rámci které společnost oznámila, že u Google Fotek přestane poskytovat bezplatné zálohy. Google se k tomuto kroku odhodlal po pěti letech od spuštění Fotek. S bezplatnými zálohami fotografií ve vysoké kvalitě skončí a bude je nabízet pouze za poplatek. Zdarma bude pouze prvních 15 gigabajtů, poté si uživatel bude muset dokoupit dodatečný prostor v rámci služby Google One.

Nová pravidla vstoupí v platnost 1. června příštího roku a co je důležité – nevztahují se na všechny fotografie zaslané do tohoto termínu. Své aktuální zálohy si tak ve službě Google Fotky budete moci nechat, fotografie nahrané po 1. červnu vám pak budou z úložiště ukrajovat prostor.

Jak se zdá, ani kapacity serverů společnosti z Mountain View nejsou neomezené. Právě tato situace řadu uživatelů nutí se zamyslet, zda se se svými cennými vzpomínkami nepřesunout někam jinam.

NAS jako vhodná alternativa

Jednou z alternativ může být také vlastní domácí řešení v podobě NASky. Síťové úložiště je v podstatě větší krabička, která je připojena k internetu a naplněna pevnými disky. Jedná se tedy o jakýsi vlastní privátní cloud. V tomto článku si stručně rozebereme, jakou výhodu oproti Fotkám Google má vlastní řešení v podání Synology.

První nespornou výhodou je absolutní kontrola nad vašimi daty. Zatímco v rámci Fotek Google sice můžete ovlivnit, co budete mít synchronizováno a co nikoli, ale zároveň nikdy nevíte, kde jsou vaše fotografie umístěny. S NASem od Synology to víte naprosto přesně – u vás doma, respektive tam, kde NASku umístíte. Sami si můžete koordinovat zabezpečení, umístění fotek či přístupová práva.

Další výhodou je vlastní kapacita. Potřebujte jen trochu místa? Žádný problém. Máte fotek, že by zabraly i terabajtový disk? Stačí takový připojit a jste v suchu. K dispozici je i nastavení RAID, tedy zrcadlení disků pro případ, že by se například něco stalo s daty na jednom z disků. Pokud se něco disku něco stane, vždy budete mít dostupnou zálohu z druhého disku a o data tak nepřijdete.

Tady máte ihned po ruce zálohou, která opět neputuje rovnou do neznáma, ale najdete ji na druhém pevném disku. Regulovat si tímto způsobem můžete také rychlost, neboť záleží na vás, jak rychlé disky do NASu vložíte.

Mít doma vlastní NAS, to není jen o ukládání fotografií. Úložiště můžete využít prakticky k čemukoli, co zrovna potřebujete. Záloha celého operačního systému, rychlé sdílení souborů mezi členy rodiny, vlastní e-mailový server či rovnou vlastní obdoba Netflixu – na všechny tyto potřeby dokáže NAS od Synology reagovat pružně díky velké zásobě aplikací, které si snadno nainstalujete jak do NASu, tak třeba do chytrého telefonu.

Jaké disky do NASu zvolíte, je čistě jen na vásJednou z nich je kupříkladu bezplatná aplikace Synology Moments, která je přímou konkurencí pro Fotky Google. Jde o online galerii vašich fotografií, které můžete třídit dle osob, místa pořízení nebo podle předmětů – zkrátka tak, jak je vám příjemné.

Není ani problém vytvořit vlastní alba a ta poté s sdílet s kýmkoli jen chcete. Zajímavostí je třeba spolupráce na úpravě fotografií se členy rodiny či plnohodnotná mobilní aplikace.

Jednu nevýhodu ale vlastní řešení v podobě NASu má – cenu. Zatímco předplatné služby Google One vyjde na několik stovek ročně, pořídit NAS s několika disky je otázka v řádech tisícovek korun. Například model DiskStation DS220J (bez pevných disků) vychází na zhruba 4 800 Kč s DPH.

Velikost úložiště si můžete zvolit podle svých potřeb; maximální podporovaná kapacita je 32 TB. Na druhou stranu se jedná o jednorázovou investici do multifunkčního zařízení, které je plně pod vaší kontrolou a v případě Synology vás už nečekají ani žádné další měsíční poplatky.